Al Corvatsch la FIS Freeski & Snowboard World Cup: il programma

Silvaplana – I migliori freeskier e snowboarder del mondo si ritrovano questa settimana al Corvatsch Park e al nuovo halfpipe per la finale della stagione della Coppa del Mondo 2023/24.

Dal 21 al 24 marzo avrà luogo la FIS Freeski & Snowboard World Cup Corvatsch-Silvaplana. È l’ultima gara di Coppa del Mondo della stagione: chi sarà la vincitrice o il vincitore della sfera di cristallo nella disciplina Slopestyle o della sfera per la classifica nel Park e Pipe? Gli appassionati di questo sport possono raggiungere il Corvatsch Park e assistere gratuitamente alle gare di Coppa del Mondo con salti su rail e kicker spettacolari nella zona “fan” con live streaming. Foto @Fabian Gattlen.

L’accesso è facile per i pedoni con il solo ticket per la tratta della funivia Surlej – stazione intermedia Murtèl, e per gli sciatori e snowboarder con lo skipass. Per info dettagliate sull’evento e il programma.

Il programma

Giovedì, 21 marzo 2024

Qualificazioni Snowboard Slopestyle

Venerdì, 22 marzo 2024

Qualificazioni Freeski Slopestyle

Sabato 23 marzo

Finale Snowboard Slopestyle

ore 11 – 11.45: finali femminili, Corvatsch Park

ore 13 – 14.03: finali maschili, Corvatsch Park

ore 14.20 – 14.40: premiazioni categoria femminile e maschile, stazione intermedia Murtèl

Dalle ore 14.40: party dei rider con DJ, stazione intermedia

Domenica 24 marzo

Finale Freeski Slopestyle

ore 11 – 11.45: finali femminili, Corvatsch Park

ore 13 – 14.03: finali maschili, Corvatsch Park

ore 14.20 – 14.40: premiazioni categoria femminile e maschile, stazione intermedia Murtèl

Dalle ore 14.40: DJ set, stazione intermedia Murtèl.