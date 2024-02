Sci, Diavolezza: apre la discesa del ghiacciaio. Il programma dei prossimi eventi

venerdì, 2 febbraio 2024

Corvatsch – Nei comprensori sciistici di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb c’è molta neve. Per questo motivo, la pista del ghiacciaio della Diavolezza potrà essere aperta domani, sabato 3 febbraio. La più lunga discesa svizzera su un ghiacciaio si snoda dal rifugio Berghaus Diavolezza attraverso i ghiacciai del Pers e del Morteratsch fino alla stazione Morteratsch della ferrovia retica. Questa discesa è sinonimo di avventura all’insegna dello sport sulla neve e presuppone abilità sciistiche. La pista non è battuta, ma su entrambi i lati è segnalata in giallo. A causa dei crepacci, si scia esclusivamente tra la segnaletica di colore giallo.

Diavolezza Glacier Race: 16 marzo 2024

Il percorso della gara di sci popolare si snoda lungo la pista del ghiacciaio. Grazie all’apertura della pista del ghiacciaio, ora è possibile allenarsi per la Diavolezza Glacier Race. Il numero di partecipanti è limitato a 300, quindi non esitare e iscriviti subito! La cerimonia di premiazione si terrà a Pontresina in Plazza Bellavita, in occasione della Viva la Via Glacier Edition. Successivamente, ci sarà un’asta per contribuire alla protezione dei ghiacciai.

Festa dell’Ice Stupa

L’indimenticabile esperienza sul ghiaccio il prossimo 10 febbraio: ciaspolata guidata condotta dal glaciologo Dr. Felix Keller e festa dell’Ice Stupa nel centro visitatori VR Glacier Experience presso la stazione a valle della Diavolezza. È gradita l’iscrizione.

Glüna Plaina

Sciare al chiaro di luna è sinonimo di pura magia invernale. La penultima «Glüna Plaina» sulla Diavolezza si terrà giovedì 22 febbraio.