Alpe Cimbra, record di presenze nella skiarea. Vecchiato: “Ottimo inizio di stagione”

sabato, 11 gennaio 2020

Folgaria – La stagione invernale è iniziata con il botto, boom di presenze nel periodo natalizio e sta proseguendo nel migliore dei modi con le settimane bianche di turisti italiani e stranieri. La skiarea ha registrato il nuovo record di presenze tra Natale e l’Epifania e la stagione sta proseguendo nel migliore di modi con le settimane bianche.

“Il nostro Comprensorio – spiega Daniela Vecchiato (nel video), direttice di Apt Alpe Cimbra (Folgaria, Lavarone e Luserna) - fa da richiamo sia per l’accoglienza degli operatori sia per le attività che nel corso della stagione vengono organizzate. Dopo le vacanze di fine anno abbiamo iniziato con le settimane bianche e avremo il clou nel mese di febbraio”.

Gli impianti della skiarea sono stati aperti a fine novembre e da metà dicembre ha visto avvicendarsi campioni della nazionale US Ski Team, team europei e la campionessa azzurra Sofia Goggia, che hanno scelto di allenarsi e preparare le gare di Coppa del Mondo sulle piste del Comprensorio Alpe Cimbra, che offre 100 chilometri di piste per lo sci alpino e 80 chilometri per lo sci nordico. Le piste sono perfettamente innevate e su due – Salizzona e Agonistica – oltre agli allenamenti dei campioni e dei team si terranno la principali gare, tra cui l’Alpe Cimbra Fis Children Cup 2020, in calendario dal 29 gennaio al 1° febbraio che vedrà in gara pltre 800 giovani atleti a livello internazionale.

Spazio agli eventi che coinvolgeranno gli ospiti della località rendendoli così protagonisti e tra questi Trentino Ski Sunrise, Under Ice ANIS 2020 sul lago di Lavarone, Rossignol X Color Tour, Tour delle Alpi – Ski test Head, Revival anni ’80, il Giro dei Vólti, CiaspoMagna Cimbra e la riscoperta della ciaspolata in notturna alla Segheria dei Mein. “Per questa stagione sono in calendario tantissimi appuntamenti - conclude Daniela Vecchiato - e ogni settimana riserverà attrazioni e divertimento per turisti e sciatori”.