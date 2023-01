Unimont partecipa al progetto Interreg Spazio Alpino

domenica, 15 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Unimont partner del progetto Interreg Spazio Alpino TranStat. Il team del Polo Unimont della Statale di Milano ha preso parte al meeting del progetto Interreg Spazio Alpino TranStat che si è svolto a Grenoble.

Il progetto TranStat ha l’obiettivo di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi e la resilienza, tenendo conto degli approcci basati sull’ecosistema.

Nel corso del kick-off meeting i partners hanno discusso della metodologia per l’identificazione di strategie sostenibili per i territori montani co-progettate con la popolazione locale. Il progetto coinvolgerà 9 comprensori sciistici in 5 Stati della Regione Alpina.

Unimont, in collaborazione con Regione Lombardia, coinvolgerà due territori pilota con lo scopo di co-progettare, insieme alla popolazione locale, possibili strategie future di transizione e adattamento ai cambiamenti climatici.