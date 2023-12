Edolo, Unimont ha creato la mappa degli spazi di coworking per le aree alpine

martedì, 19 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – Concluso il progetto Arpaf “CoworCare. Coworking with children&elderly in the Alps“, ora è disponibile la mappa degli spazi di coworking per le aree alpine. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita lavorativa nei territori rurali e montani dell’area Eusalp mettendo in connessione spazi di coworking e coworkation con istituti privati di supporto alle famiglie, quali istituti per l’infanzia e per anziani non autosufficienti.

L’incontro al Basis Vinschgau Venosta ha sancito il termine del Progetto ed è stata l’occasione per presentare i risultati emersi della ricerca. Tra vari altri obiettivi del progetto, Unimont, polo della Statale di Milano, si è occupato della creazione di una mappa in cui individuare nelle aree rurali e montane dell’arco alpino spazi di coworking, coworkation e coworcare, e gli istituti privati di assistenza in un raggio di 10 chilometri. La mappa di CoworCare è concepita come uno strumento partecipativo e in continua evoluzione, che si fonda su un approccio di tipo citizen science: chiunque, navigandola, può suggerire nuovi spazi o enti di assistenza. La mappa è disponibile sul sito Unimont.

Coworking sta diventando sempre più popolare tra i giovani, così come tra i pendolari, tra i lavoratori freelance e tra le startup. Come è emerso negli ultimi due anni, il lavoro di assistenza è ancora prevalentemente femminile e questo ostacola le donne nella partecipazione attiva al mercato del lavoro. Al giorno d’oggi, raramente e solo nelle grandi città è possibile trovare spazi che combinano il coworking con l’offerta di servizi di assistenza per bambini e anziani.

Il progetto CoworCare intende creare una piattaforma di informazione online per spazi di coworking e di coworkation nelle aree alpine in combinazione con l’assistenza dedicata a bambini e anziani. Lo scopo di tale piattaforma è di consentire soprattutto ai giovani genitori e alle donne, che ancora svolgono la maggior parte del lavoro assistenziale, di lavorare in un ambiente creativo vicino alle loro case – o durante le vacanze – e di affidare i loro figli e i loro anziani a strutture di assistenza presenti nello spazio di coworking o vicine a esso.

In questo modo un maggior numero di giovani famiglie e di genitori single potrà partecipare al mercato del lavoro locale, riducendo il traffico pendolare e creando una cultura del lavoro più cooperativa e aperta anche nelle valli alpine.