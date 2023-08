Edolo, le novità del corso di laurea magistrale Mountainside

lunedì, 14 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Corso di Laurea Magistrale Mountainside: studiare le montagne con uscite didattiche sul territorio. Il Corso di Laurea Magistrale internazionale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas” – Mountainside presenta un percorso di studi multidisciplinare e in lingua inglese e si svolge interamente a Edolo (Brescia) nel cuore delle Alpi Centrali, presso il polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano.

Questa collocazione strategica consente agli studenti di integrare le lezioni teoriche in aula con numerose uscite didattiche sul campo, come quelle svolte durante il corso di “Sustainable management and bioeconomy of mountain forests” tenuto dal professor Giorgio Vacchiano.

Il commento – “Qui a Edolo, in Valle Camonica, abbiamo la fortuna di essere molto vicini ai boschi. Per questo motivo il mio corso è organizzato non solo con lezioni teoriche, ma anche con molte uscite didattiche e attività pratiche per capire come i boschi sono legati al territorio e alle persone che ci vivono”, spiega il professor Vacchiano, che aggiunge: “Durante il corso, gli studenti, che hanno esperienze diverse e provengono da diverse parti del mondo, imparano che i boschi sono collegati al benessere della società non solo in montagna, ma anche in pianura. Avere la possibilità di studiare in questo ambiente, rappresenta una straordinaria esperienza per gli studenti.”

Il commento della professoressa Anna Giorgi, responsabile di Unimont, sul nuovo Corso di Laurea Magistrale è molto positivo. Il Corso di Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas”- Mountainside è un percorso di studio internazionale, interamente in lingua inglese, che mira a formare professionisti esperti dei sistemi montani attraverso una preparazione accademica multidisciplinare e un’esperienza “glocale”, capace cioè di coniugare l’aspetto globale con quello locale.

Scadenze per le iscrizioni

Entro il 31 ottobre 2023 – Presentare la domanda di ammissione sul portale dell’Università degli Studi di Milano seguendo le procedure precisate all’articolo 3 del Bando di Ammissione.

Entro il 31 dicembre 2023 – Essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti curricolari e linguistici indicati tra i requisiti d’accesso.

Entro il 31 gennaio 2024 – Presentare la domanda di immatricolazione sul portale dell’Università degli Studi di Milano seguendo le procedure e le scadenze precisate all’articolo 5 del Bando di Ammissione.