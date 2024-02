Da Edolo a Sondrio: UniMont ospite alla manifestazione ‘Le Village’

venerdì, 9 febbraio 2024

Sondrio – Unimont di Edolo ospite all’inaugurazione de “Le Village” a Sondrio. L’iniziativa conferma i cambiamenti in corso e l’enorme potenziale che le montagne possono esprimere, cosa che la Statale di Milano, che 27 anni fa ha decentrato un ramo con questo obiettivo, ha interpretato tra i primi in Italia.

Per questo motivo, Unimont è stato invitato a portare un saluto all’inaugurazione, in qualità di istituzione da decenni impegnata nella formazione e nella ricerca per promuovere l’innovazione per lo sviluppo sostenibile dei territori montani.

La testimonianza di Unimont è stata presentata da Anna Giorgi, Davide Pedrali e Mara Zampatti. Giorgi, in qualità di responsabile, ha portato il saluto della Statale e del polo di Edolo, Pedrali e Zampatti hanno illustrato concretamente i risultati della ricerca nel settore dell’agrobiodiversità, un tema di particolare competenza per Unimont.

In coincidenza con l’apertura delle iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale internazionale in lingua inglese “VALORIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS” – MOUNTAINSIDE, iniziative come questa rappresentano un ulteriore passo avanti nel superare la marginalità delle aree montane. La giornata odierna infatti, insieme ai numerosi eventi, anche internazionali, che hanno recentemente coinvolto il polo di Unimont come l’intervento al Parlamento Europeo pochi giorni fa, testimonia lo sviluppo di un vero e proprio ecosistema dell’innovazione nell’arco alpino.

La mattinata, moderata dal coordinatore di tutti i ‘Le Village’ in Italia Andrea Riva, ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Crédit Agricole Giampiero Maioli e di una serie di importanti realtà territoriali.

Al riguardo la professoressa Anna Giorgi ha dichiarato: “La valorizzazione del territorio montano, storica mission del polo Unimont dell’Università Statale di Milano, si realizza anche attraverso l’innovazione e la creazione di reti di collaborazione tra imprenditori e stakeholder. L’apertura de ‘Le Village’ segna un passo significativo per la Valtellina, fungendo da detonatore per uscire dagli schemi e sviluppare un autentico ecosistema attrattivo.”