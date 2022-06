Valle Camonica: sostegno a lavoratori e imprese agricole, le modalità

giovedì, 9 giugno 2022

Breno – Un aiuto ai lavoratori del comparto agricolo in Valle Camonica. Un secondo bando, dopo quella sulla L.R.31, è stato predisposto dalla Comunità Montana della Valle Camonica.

L’agricoltura in Valle Camonica è da qualche anno in sensibile ripresa e le aziende agricole della valle, oltre 1000, a causa anche delle condizioni disagiate dei terreni di mezza costa ed in alpeggio, devono avvalersi della collaborazione di manodopera stagionale per attuare le varie pratiche culturali, quali fienagione, alpeggio, gestione dei vigneti e frutteti, raccolta di frutta, uva, castagne.

Purtroppo anche la Valle Camonica è afflitta da una dilagante disoccupazione giovanile e una diffusa presenza di dipendenti in cassa integrazione o in mobilità, fenomeno acutizzato anche dall’emergenza sanitaria che purtroppo aggrava anche la ripresa economica ed è in quest’ottica che la Comunità Montana di Valle Camonica, con i fondi del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, dal 2015 ha attivato un bando con modalità a sportello a sostegno delle Aziende Agricole della Valle Camonica per l’acquisto di Buoni Lavoro INPS “Ex Voucher” per l’attivazione di lavoro occasionale accessorio così come previsto dalle normative vigenti.

“La Giunta Esecutiva dell’Ente Comprensoriale – spiega l’assessore all’Agricoltura e Bonifica Montana, Enrico Dellanoce (nella foto) – ha approvato il bando che riconosce un sostegno alle imprese e similari che si avvalgono di manodopera per lo svolgimento di talune attività agricole anche per l’anno 2022″.

La finalità del contributo è quella di riconoscere un contributo alle imprese agricole, loro Consorzi e/o Cooperative della Valle Camonica per l’attivazione di contratti di prestazione occasionale Inps o altre prestazioni di lavoro stagionale in campo agricolo per le prestazioni di lavoro di carattere occasionale e/o stagionale in ambito agricolo e attività connesse.

Fermo restando il limite di 2.500 euro di compenso netto per ogni singolo prestatore, il contributo riconosciuto annuo è pari all’ 80 % della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 4.800 euro per ogni beneficiario.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello e dovranno essere trasmesse solo ed esclusivamente tramite Pec alla Comunità Montana di Valle Camonica a Breno (protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it) a partire dal della pubblicazione del presente bando sino al 15 giugno 2022.

Saranno riconosciute le prestazioni effettuate dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2022.

I punteggi per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

1. Azienda ad indirizzo zootecnico-lattiero 5 punti

2. giovane imprenditore (< 40 anni) 5 punti

3. possesso qualifica IAP 5 punti

4. domanda non assegnataria di contributi nell’anno 2021 10 punti

A parità di punteggio, la priorità è assegnata in base all’età del beneficiario a favore dei più giovani e gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda.