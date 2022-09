Incidente a Breno, chiusa la Statale 42 del Tonale e disagi al traffico

mercoledì, 28 settembre 2022

Breno – Nello scontro tra auto, avvenuto all’altezza del km 88, in territorio di Breno (Brescia) sono rimaste coinvolte quattro persone, tra i 50 e i 65 anni, di cui una in gravissime condizioni trasportata all’ospedale di Esine (qui gli aggiornamenti). L’incidente è accaduto nel pomeriggio ed è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel pomeriggio la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” a Breno (Brescia) .

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Darfo (Brescia), è avvenuto all’ingresso della galleria Minerva ed ha coinvolto 3 veicoli, un’Audi che saliva verso l’Alta Valle, un furgone e una Ford che scendevano. Sul posto tre ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. E’ presente anche il personale Anas. Il traffico è stato deviato in loco, tra gli svincoli di Cividate Camuno e Breno, con ripercussioni sull’ex statale 42.