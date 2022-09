Breno: è morta la donna ferita nell’incidente sulla statale 42

mercoledì, 28 settembre 2022

Breno (Brescia) – E’ morta la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente accaduto nel pomeriggio sulla statale 42 del Tonale, all’altezza della galleria Minerva a Breno (Brescia). La donna, 65 anni, residente a Mezzana (Trento) era sul lato passeggero dell’Audi che stava procedendo verso l’Alta Valle Camonica e stava tornando in Val di Sole. E’ deceduta per le gravi ferite riportate all’ospedale di Esine (Brescia). Vani gli interventi del persone medico per salvarla.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 88, in territorio di Breno, sono rimasti coinvolti 3 veicoli: l’Audi che saliva verso l’Alta Valle, un furgone e una Ford che scendevano. I rilievi dell’incidente, con quattro persone coinvolte, tutte trasportate in ospedale a Esine (Brescia), mentre i rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Darfo (Brescia), con gli agenti che hanno operato fino al tardo pomeriggio per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, tre ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. E’ presente anche il personale Anas. Il traffico è stato temporanemante deviato in loco, tra gli svincoli di Cividate Camuno e Breno, con inevitabili ripercussioni sull’ex statale 42.

di A.Pa.

