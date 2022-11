Corteno Golgi piange Bortolo Taddei, capogruppo degli alpini

sabato, 12 novembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Addio a Bortolo Taddei, 68 anni, già capogruppo degli Alpini di Corteno Golgi (Brescia) e responsabile della Protezione Civile del paese camuno. Grande il cordoglio della comunità, ma anche delle associazioni dei paesi vicini che hanno espresso la vicinanza e il cordoglio.

Bortolo Taddei era molto conosciuto per aver lavorato all’ospedale di Edolo e per essersi dedicato al volontariato e alla vita amministrativa del Comune di Corteno Golgi.

Dal 1987 capogruppo del Gruppo Alpini di Corteno Golgi, durante il suo trentennale mandato ha proseguito l’opera del suo predecessore Angelo Bera.

Nella sua lunga carriera al servizio degli Alpini ha partecipato alla costruzione del rifugio alpini di Campovecchio istituendo anche l’annuale festa della solidarietà dedicata alle persone più fragili, ai soccorsi per il terremoto in Umbria e ha accompagnato la nascita della prima realtà Ana di Protezione civile costituendo le squadre di primo intervento e Antincendio Boschivo. Da allora ha, coordinato e partecipato a tutte le emergenze sul territorio Comunale e non.

Così lo ricorda il gruppo alpini di Corteno Golgi: “Per le penne nere di Corteno Golgi, per i membri della Protezione Civile e per tutti quelli che l’hanno conosciuto è stato una guida amorevole sempre disponibile ad aiutare gli altri, aveva il cuore e le mani d’oro e una battuta scherzosa per tutti e ha dedicato tempo ed energie perché i valori a cui teneva venissero trasmessi alle future generazioni Lascia un profondo dolore all’interno della Comunità ma tutti lo vogliono ricordare con il suo “zainetto delle emergenze” per andare a fare il turno all’HUB vaccinale sempre pronto a tranquillizzare e sostenere i “futuri vaccinati. Con la certezza che ci rincontreremo sulle montagne del Paradiso e ci saluteremo cantando “…Amici mie sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano…” come ci hai insegnato tu”.

Il sindaco Ilario Sabbadini: “Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione il dolore e il cordoglio per la morte di Bortolo. Il suo impegno da capogruppo degli Alpini e nella Protezione Civile è il segno distintivo di tutta la sua vita. Lascia l’esempio a chi oggi è chiamato a portare avanti questo impegno, per onorare anche la sua memoria”.

Bartolo Taddei (nella foto) lascia la moglie Lella, i figli Elena e Riccardo, il genero Vittorio, i nipoti Alan e Marco e le sorelle. Oggi alle 19 nella chiesetta di San Bernardino e Simone a Megno si terrà la veglia di preghiera, i funerali si terranno domani – domenica 13 novembre, alle 15 – nella chiesa parrocchiale di Corteno Golgi.