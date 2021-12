Campus Edilizia Brescia, il commento su teleriscaldamento e Superbonus

mercoledì, 22 dicembre 2021

Brescia – “L’impegno e la determinazione dei partner del Campus Edilizia Brescia, insieme alle realtà associative che nella circostanza l’hanno sostenuto nella specifica iniziativa, unitamente al positivo ruolo di alcuni esponenti e forze politiche, hanno consentito di raggiungere un risultato di grande rilievo e soprattutto utile per la città di Brescia“. Il riferimento è ai condomini serviti da teleriscaldamento che, in seguito alla normativa che nei mesi scorsi introduceva i nuovi fattori di conversione in energia primaria, per la quasi totalità erano impossibilitati a migliorare il passaggio nominale di classe energetica e di conseguenza a poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus. “Registriamo con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento che permette di utilizzare il Superbonus anche nel comune di Brescia per gli edifici dotati di teleriscaldamento – commenta il coordinatore del Campus Edilizia Brescia, Massimo Angelo Deldossi, presidente di Ance Brescia – un provvedimento che nasce da una nostra iniziativa. Un risultato di grande rilevanza sociale ed economica per la nostra città, per il quale ringrazio tutti i partner del Campus, le altre organizzazioni che nella circostanza hanno condiviso tale impegno, così come le figure e le forze politiche che hanno risposto al circostanziato appello e che hanno lavorato con determinazione per il bene collettivo: i senatori Adriano Paroli, Forza Italia; Vito Crimi, Movimento 5 Stelle; Stefano Borghesi e Paolo Arrigoni (di Lecco), Lega”. I coefficienti da utilizzare saranno quelli precedenti rispetto alle ultime indicazioni fornite nel corso di questa annualità, come recita il comma 3-bis: “Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell’Allegato A, al Decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante ‘Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi”. L’evidente paradosso che frenava i lavori detraibili al 110% per gli edifici allacciati al teleriscaldamento è stato quindi sanato.