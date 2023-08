Passo Tonale: le due facce della statale 42, foto

lunedì, 21 agosto 2023

Passo Tonale – La statale 42 del Tonale si presenta sotto una duplice veste, almeno dalle foto che ci sono state inviate in questi giorni da turisti e automobilisti che frequentano la Valle Camonica e la Val di Sole. Il passo Tonale è uno spartiacque, non solo tra la Lombardia e il Trentino, ma anche due modi differenti di porsi sulle opere pubbliche.

Abbiamo raccolto alcune informazioni e questo è il quadro: dal Passo Tonale a Vermiglio (Trento) la statale 42 è stata rimessa a nuova, sono stati effettuati interventi sia nel disgaggio di pareti – in particolare nella zona del Forte Strino, sia nell’asfaltatura e sostituzione di guard-rail. Una strada rimessa a nuovo. La gestione del tratto di statale 42 in Trentino-Alto Adige è affidata alle Province di Trento e Bolzano. Entrambe hanno lasciato la classificazione e la sigla di statale (SS42) alla strada. Gli interventi vengono programmati con cadenza annuale e quest’estate sono stati asfaltati alcuni tratti dei 12 chilometri tra Vermiglio e il Passo Tonale.

Invece il tratto di statale 42, dal Passo Tonale a Ponte di Legno (Brescia), gestita da Anas – zona territoriale Lombardia – sembra abbandonato. Sono posizionate delle barriere jersey, dispositivi di sicurezza modulare in calcestruzzo o plastica, in alcuni punti ci sono restringimenti di corsia e anche delle barriere protettive in legno. L’Anas aveva promesso una serie di interventi di manutenzione straordinaria, chiesti anche dagli amministratori dell’Alta Valle Camonica, ma i cantieri sono in ritardo. La speranza è che la Valle Camonica non debba aspettare altri mesi, se non anni, per opere di manutenzione straordinaria della statale 42 tra Ponte di Legno e il Tonale.

di A. Pa.