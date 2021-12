Il ritorno di Melinda a L’Artigiano in Fiera: successo per le “limited edition”

lunedì, 6 dicembre 2021

Cles – Melinda torna a L’Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata al mondo dell’artigianato, in programma dal 4 al 12 dicembre presso Fieramilano (Rho-Pero), proponendo al pubblico oltre alle classiche varietà di mele già note ai molti, come le DOP Mela Val di NON Golden, Red Delicious e Renetta, anche alcune fra le principali novità di recente introduzione nel mercato.

Questo contesto dinamico e internazionale che vede la presenza di visitatori anche da oltre confine è la vetrina ideale per far conoscere il progetto che il Consorzio della Val di Non ha costruito attorno a Le Piccoline, le cinque piccole mele della varietà Isaaq dedicate ai bambini. Visto il calibro ridotto dei frutti, che nascono naturalmente in “formato baby” e che dunque sono la porzione perfetta per i bimbi, e le loro ottime caratteristiche organolettiche, che attirano l’attenzione dei consumatori più piccoli – spiccata croccantezza, gusto appagante, grazie al giusto equilibrio tra la componente zuccherina e l’acidità rinfrescante, e colore rosso vivo – Melinda le ha ritenute ideali per il pubblico dei bambini e per rispondere alle raccomandazioni delle società scientifiche e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di aumentare il consumo di frutta in età infantile.

Presso la fiera sono proposte nella confezione speciale a tema Paw Patrol, uno dei cartoni animati più seguiti dai piccoli telespettatori. Queste mele non sono solo belle e simpatiche da vedere, ma anche amiche dell’ambiente in quanto confezionate in packaging 100% in cartone che possono essere trasformati nei mezzi di trasporto dei Paw Patrol oppure riciclati nella carta.

Anche Kissabel, la mela che sorprende grazie alla sua polpa rossa, è stata molto richiesta fin dai primi giorni di fiera, caratterizzati da un grande afflusso di pubblico spesso alla ricerca di innovazione e gusto distintivo anche nelle scelte alimentari.

Lo stand di Melinda & La Trentina, ben visibile all’interno del padiglione Trentino, è fra i più visitati dalle famiglie con bambini anche grazie ad uno spazio dedicato ai cuccioli Paw Patrol, dove i più piccoli possono fotografarsi insieme ai loro simpatici eroi animati.