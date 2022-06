Covid, “obbligo di mascherina a scuola è fuori dal mondo”: Bassetti contro le scelte del Governo

domenica, 5 giugno 2022

Brescia – “Una precauzione fuori dal mondo”. Non usa mezzi termini Matteo Bassetti per commentare l’obbigo di mascherina che persiste a scuola per volontà delle istituzioni, Governo in primis. “Sta continuando questo braccio di ferro sull’obbligo della mascherina che non aiuta nessuno e non aiuta anche il dispositivo di protezione che in questo modo è svilito. Con 40 gradi voler continuare con l’obbligo della mascherina per gli studenti che devono sostenere gli esami è assurdo e fuori dal mondo. Si faccia qualcosa per cambiare”, ha aggiunto il direttore di Malattie infettive al San Martino.

“Stanno calando tutti i numeri” dell’epidemia Covid “dall’Rt all’incidenza. Come era ampiamente previsto che accadesse. Gli ospedali sono vuoti per quel che riguarda il Covid e le poche persone che sono in terapia intensiva ci sono non per il virus ma perché con altre patologie e pochi risultate positive – sottolinea Bassetti -. È il tempo che il Governo dia dei segnali, non farlo per la paura di una ripresa dell’epidemia a ottobre fa male alla psiche delle persone e anche alla politica del Governo. Oggi avrebbe senso dire che questa estate le cose vanno meglio, raccomandiamo fortemente la mascherina per i fragili ma gli altri si godano l’estate. Sapendo però che a settembre-ottobre si dovrà fare una dose di vaccino anti-Covid di richiamo, facoltativa perché il 90% degli italiani ha tre dosi, per vivere bene l’autunno. Questo dovrebbe dire il ministro Speranza”.