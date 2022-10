lunedì, 17 ottobre 2022

Casez – Il Consorzio Melinda protagonista all’edizione 2022 di Pomaria, che si è svolta a Casez, in Val di Non nell’ultimo weekend. L’evento ha registrato più di 2o mila visitatori, i commenti sono tutti positivi e gli organizzatori – “Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole”, in collaborazione con Apt Val di Non, Consorzio Melinda, enti e istituzioni locali, tra cui le Pro loco – hanno commentato: “Siamo tornati come ai tempi delle pre-pandemia”. Tanti anche i turisti giunti per la manifestazione nel weekend.

Pomaria 2022 era stata aperta con eventi on the road da sabato 1 ottobre a ieri, e nel weekend c’è stato il clou con appuntamenti che hanno spaziato dalla ristorazione ai mercatini. Il centro storico di Casez è stato preso d’assalto e anche quest’anno Pomaria ha celebrato la mela nei suoi mille aspetti. Non solo: le tradizioni e gli altri sapori locali sono stati riscoperti in una festa immersa nei colori dell’autunno.

Tra gli stand presi d’assalto quelli allestiti dal Consorzio Melinda, che ha svelato i suoi nuovi prodotti e le ultime novità. In particolare il category dello scaffale con una lettura semplice ed efficace dello scaffale. Nel dettaglio Melinda ha presentato le mele: le dolci, le biologiche, le rustiche, le fresche, le edizioni limitate e le classiche. I dirigenti di Melinda, presenti alla due giorni con l’intero staff del Consorzio, hanno presentato ai visitatori la ricca varietà di prodotti. I visitatori hanno assaggiato, gustato e acquistato le mele migliori Melinda, la maxi mela più amata dai bambini.

Tutti hanno avuto modo di conoscere i moltissimi sapori che i vari tipi di mela sanno regalare e sono tornati a casa soddisfatti, con lo sguardo rivolto alla data dell’edizione 2023 di Pomaria.