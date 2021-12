Caos tamponi e norme anti-Covid, si spinge per rivedere le regole di quarantena. Meloni: “Scelte del Governo un disastro senza precedenti”

lunedì, 27 dicembre 2021

Sondrio – Il caos tamponi con file di diverse ore in questi giorni e il blocco della vita quotidiana di milioni di persone proprio nel periodo natalizio a causa delle restrizioni anti-Covid e delle quarantene imposte anche ai vaccinati fa insorgere scienziati e politici.

Bassetti e Zangrillo i più critici tra i medici, cresce il fronte per un cambio di regolamenti anche tra leader politici e Governatori. Tra questi ultimi, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, alla guida di Friuli Venezia Giulia e Veneto, non usano mezzi termini: “Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati” contro il covid. “Massima sicurezza senza bloccare il Paese”, scrive su Twitter Fedriga, che è anche presidente della conferenza delle Regioni.

“Non sono uno scienziato, ma secondo me è opportuno cominciare a fare un ragionamento” sulla quarantena per i vaccinati con terza dose, dice Zaia aggiungendo “che se c’è il supporto scientifico, il tema della quarantena sul vaccinato deve essere assolutamente rivisto, il Cts si esprima”.

MELONI CRITICA SCELTE DEL GOVERNO

“Le scelte del Governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro senza precedenti: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni dal Covid e che sarebbe bastato il green pass per avere la ‘garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose’.

Aver imposto, con il decreto Festività, il tampone anche ai vaccinati è la conferma che tutto quello che ci è stato raccontato finora dall’Esecutivo e dalla grande stampa era falso e che decine di milioni di italiani sono state spinte a comportamenti superficiali che esponevano al rischio contagio per un’informazione sbagliata.

A questo si aggiunge un’altra grave responsabilità: aver spaccato la società tra buoni e cattivi, creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti. Il Governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.