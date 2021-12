Covid e tamponi, anche Zangrillo polemico: “Le code certificano la morte del Paese”

domenica, 26 dicembre 2021

Brescia – Le code di diverse ore per i tamponi e i centinaia di migliaia di italiani in quarantena a causa delle regole del Governo fanno storcere il naso a diversi esponenti del mondo scientifico.

Matteo Bassetti prefigura uno stop del Paese in un mese continuando coi tamponi a tappeto, polemico anche il commento di Alberto Zangrillo. “Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese“, scrive su Twitter il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell’ospedale San Raffaele di Milano il quale allega una fotografia di una coda davanti a un farmacia milanese per i tamponi.