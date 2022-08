Altavalle, Calceranica, Cavizzana, Peio, Fai della Paganella, Pieve di Bono e Roncegno: finanziate opere per quasi 3 milioni di euro

domenica, 7 agosto 2022

Peio – Sette nuovi interventi urgenti in altrettanti Comuni trentini – per un contributo complessivo di oltre 2.780.000 euro – sono stati finanziati dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore agli enti locali. Le opere riguardano lavori di ammodernamento alla rete idrica (nel caso di Calceranica al lago, Cavizzana e Peio), di adeguamento e messa in sicurezza di una palestra (per l’abitato di Faver nel Comune di Altavalle), oppure interventi sulla viabilità e i marciapiedi (Fai della Paganella), di sistemazione del polo scolastico comunale (a Prezzo nel Comune di Pieve di Bono), o ancora per il potenziamento delle acque bianche (Roncegno Terme).

Si tratta, come sottolinea l’assessore provinciale agli enti locali, di iniziative proposte dalle amministrazioni comunali e definite sulla base dei reali bisogni delle comunità locali, con l’obiettivo di garantire servizi e infrastrutture moderni e adeguati alle esigenze delle persone che vivono sul territorio.

Qui nel dettaglio i progetti finanziati:

• “Adeguamento e messa in sicurezza della palestra a Faver”, d’iniziativa del Comune di Altavalle – contributo di circa 197.000 euro;

• “Stabilizzazione sistema di approvvigionamento idrico dell’acquedotto potabile di Calceranica al Lago post somma urgenza” d’iniziativa del Comune di Calceranica al Lago – contributo di circa 441.000 euro;

• “Lavori di ammodernamento acquedotto comunale” d’iniziativa del Comune di Cavizzana – contributo di circa 188.000 euro;

• “Lavori di sostituzione dell’acquedotto comunale nel tratto Malga Covel – abitato di Peio paese” d’iniziativa del Comune di Peio – contributo di circa 432.000 euro;

• “Messa in sicurezza delle vie Cembran e Battisti con la realizzazione di un marciapiede, dei sottoservizi e di una passerella pedonale a Fai”, d’iniziativa del Comune di Fai della Paganella – contributo di circa 538.000 euro;

• “Sistemazioni esterne del polo scolastico comunale” d’iniziativa del Comune di Pieve di Bono-Prezzo – contributo di circa 482.000 euro;

• “Lavori di ristrutturazione, potenziamento e messa in sicurezza della rete fognaria acque bianche dell’abitato del Comune di Roncegno Terme-secondo lotto”, d’iniziativa del Comune di Roncegno Terme – contributo di circa 503.000 euro.