World Cup Orienteering, la Norvegia si aggiudica la Staffetta a Cortina

lunedì, 4 ottobre 2021

Cortina – E’ festa nella città olimpica di Cortina d’Ampezzo. La Norvegia si aggiudica la Staffetta cittadina mentre la Svezia guadagna la classifica finale di Coppa del Mondo. L’Italia chiude 13esima la prova odierna. In una giornata grigia, ma senza pioggia, 50 squadre si sono sfidate nelle vie del centro storico.

E sono ancora loro i protagonisti Fosser e Alexandersson che hanno primeggiato in tutte le gare di Coppa che si sono svolte in Italia. Gare che hanno decretato il successo organizzativo del Comitato che ha dato vita all’evento. Credit Fiso.org.

LA GARA: In 1^ frazione subito Tove Alexandersson in testa. L’Italia, con Caterina Dallera a 54″, cam bia e vede Ilian Angeli che recupera una decina di secondi nella parte iniziale della sua prova. La lotta per l’oro è tra Svezia e Svizzera, in questa fase, con Von krusenstierna e Adorn a battagliare. Adorn commette un errore e passa 2°.

Ilian Angeli corre in 17^ posizione. Passano Svezia e Svizzera appaiati. Kasper Fosser cambia a 43 secondi e a lui spetta la rimonta impossibile. Italia, a 1.33 in 17^ posizione. Tocca a Riccardo Scalet. Fosser porta in testa la Norvegia, recuperando 47 ” davanti a Svezia, Svizzera e Gran Bretagna. Scalet porta l’Italia in 10^ posizione a 1’02”. Fosser cambia primo. Scalet da 18° a 7° cambia in favore della sorella Carlotta Scalet che oggi festeggia i suoi 30 anni.

Al comando sono 4 racchiusi in in 11″. Norvegia e Svezia al comando con Benjaminsen che fa il vuoto e batte la Svezia che ha comunque di che gioire perchè vince la classifica di coppa del mondo a squadre. Chiude 3^ Simona Aebersold della Svizzera. A seguire Svezia 2, 4^ gran Bretagna, Rep ceca e Svizzera 2.

DICHIARAZIONI AZZURRI: Gli azzurri commentano le loro prove. Caterina Dallera: “Pensavo di essere più veloce, non riuscivo a spingere quanto potevo”. Ilian Angeli. “Ho fatto il possibile per quelle che sono le mie condizioni attuali. Sono felice di aver aiutato il team”.

Riccardo Scalet: “Ho sentito il tifo del pubblico dall’inizio alla fine. Li ringrazio e li ho pure salutati al passaggio in arena. Forse sarò ripetitivo, ma difficilmente vivrò emozioni di questo tipo in un’altra coppa del mondo in Italia”.

Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, l’assessore di Fregona, il Segretario Generale Fiso, Simonetta Malossini, il vicepresidente Fiso, Elena Poli.Sul palco anche Mauro Tona, presidente del Comitato Organizzatore, e Mauro Gazzerro di Fiso Veneto.

ORGANIZZATORI: Ercole Pin esprime il suo apprezzamento per quanto fatto. “Abbiamo avuto location fantastiche. Grazie ai concorrente e ai 90 volontari che si sono prestati. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”.L’Italia vedeva in gara ben 3 squadre che hanno così potuto maturare un’importante esperienza internazionale.

CLASSIFICA

1 Norvegia

2 Svezia

3 Svizzera

4 Gran Bretagna

5 Rep. Ceca

6 Finlandia

13^ Italia