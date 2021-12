Volley: solo un set per il Bolghera contro il Caselle

domenica, 5 dicembre 2021

Trento – Un Ks Rent in assoluta emergenza mette in campo tanta buona volontà, ma non riesce a rallentare la corsa del lanciatissimo Arredopark Caselle, giunto in via Einaudi carico dopo aver battuto UniTrento e Argentario. La squadra trentina ha dovuto fare a meno, oltre che di Cristofaletti, anche di Paoli influenzato, di Polacco reduce da un intervento odontoiatrico e di entrambi i registi Consolini e Zoppellari, squalificati per due giornate. È stata quindi la giornata di Nicola Andreolli, palleggiatore della formazione under-19 nato nel 2003, che ha messo in campo tutta la propria determinazione per risultare all’altezza della situazione, meritandosi l’applauso finale di tutti. Di più non gli si poteva chiedere.

In quanto al match, il Bolghera è stato bravissimo a sorprendere gli avversari nella prima frazione, complici gli errori di Peslac e la prova super di Samuel Dietre, ma poi pian piano i valori reali sono emersi e la squadra di casa ha fatto quello che ha potuto per tenere il campo, soverchiata dai 17 muri vincenti (contro 8) del Dual Volley e dal 46% contro (35%) in attacco dei veronesi, che ora sono a tre punti dalla vetta.

Sabato prossimo a Grassobbio gli orange saranno chiamati ad un’altra gara in emergenza, poi cominceranno a recuperare uno dopo l’altro tutti i propri giocatori e dovranno pigiare sull’acceleratore per mettere in sicurezza prima possibile la permanenza in categoria, che è forzatamente diventato il primo obiettivo da perseguire.