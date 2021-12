Volley, Argentario ko in tre set contro Offanengo

domenica, 5 dicembre 2021

Trento – Il Chromavis Offanengo supera per 3-0 l’Argentario Trentino Energie e si issa al terzo posto in classifica a tre punti dalla vetta, confermando la legittimità delle proprie velleità di playoff. La squadra cremonese, che contro le tre formazioni trentine nel girone di andata non ha perduto nemmeno un set, ha mostrato grande solidità, garantita da una fisicità importante per la categoria, da una buona organizzazione di gioco e dalla capacità di limitare al massimo gli errori. La squadra di Maurizio Moretti ha mostrato segnali di crescita, in particolare in ricezione, dove ha chiuso con il 53% di tocchi positivi, e in difesa, ma continua a pagare i passaggi a vuoto che in pochi minuti compromettono set (spesso a causa degli errori) giocati alla pari in altri momenti. I 9 falli contro 1 e i 14 errori in attacco contro 8 disegnano un 23-9 a favore delle cremonesi che spiega molto.