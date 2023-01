Tesero: spettacolo e risultati del 39esimo Skiri Trophy XCountry

sabato, 21 gennaio 2023

Tesero – Prima giornata del 39° Skiri Trophy XCountry, un appuntamento affollato con 1300 giovani fondisti, sebbene in gara ci fossero gli U10 (Baby) e gli U12 (Cuccioli) si sono visti ottimi spunti agonistici.

Sulle nevi dello stadio di lago di Tesero, che di recente ha ospitato il Tour de Ski, grande impegno del GS Castello per allestire l’evento con il coordinamento di Nicoletta Nones, ex vincitrice quando il Trofeo si chiamava “Topolino”, sempre in Val di Fiemme (nella foto © Newspower).

Prime a scendere in pista le U10, con la veronese Maria Corbellari ad involarsi subito da sola e ricevere la corona al collo con una vittoria netta (4’23”) sulla valtellinese Elisa Picceni (+11”) e sulla croata Iris Smiljanič (+15”). Una supremazia ribadita fin dal primo passaggio nello stadio e poi consolidata nel corso della gara.

Il valsassinese Mattia Combi (SC Primaluna) ha voluto mettere in chiaro le proprie intenzioni fin dal giro di lancio, guadagnando qualche metro dapprima su Enrico Quadri, quindi sul trentino (US Carisolo) Matthias Maestri. Combi ha tagliato il traguardo per primo senza nessun patema sfruttando il vantaggio acquisito e così è salito sul gradino più alto del podio (4’20”) con 2” su Maestri e 3” sul livignasco Cristiano Panizza.

Distanza raddoppiata, 2,4 km, per gli U12. Pronti via e al femminile al comando si forma un gruppetto con le sei più veloci, davanti la valtellinese Sara Zanaboni controllata stretta dall’altoatesina Magda Moser. Nel secondo giro la portacolori della ASC Val Sarentino, nonostante la rottura di un bastoncino, ha messo al sicuro il successo con un allungo deciso, tanto che al traguardo (8’39”) ha atteso 6” per salutare la seconda, Sara Zanaboni, mentre per il terzo posto c’è voluto il photofinish tra l’altoatesina Maria Sagmeister e la trentina Adele Andreolli, classificate nell’ordine con lo stesso tempo.

Tra i maschi Under 12 il livignasco Zaccaria Bracchi ha giocato d’anticipo, ha allungato ancora nel giro di lancio con Marco Combi (SC Primaluna) che si è incaricato di ricucire lo strappo. Nel finale però la superiorità di Bracchi non ha trovato pari ed è andato a vincere con 7’56 lasciando i due inseguitori, il compagno di club Pietro Galli e Marco Combi, a disputarsi il podio con uno sprint “alla Pellegrino”, a 25”, comunque con un podio tutto valtellinese.

Fine giornata dedicato agli “ex” con la sfida Revival. Un plotoncino altoatesino ha cercato di controllare la gara fin dal primo giro, netta la supremazia con Ruben Wurzer della 5V Loipe di Casies a cercare con forza la vittoria, dietro Riccardo Foradori del Sesvenna ha badato solo a controllare la volata sul compagno di squadra Giacomo Petrini. Più staccato il basco Peio Añarbe Sigüenza e via via gli altri.

Sci Club Sesvenna al successo al femminile, con una imbattibile Ylvie Folie nettamente più forte di tutte le rivali. Ha rifilato alla piemontese Beatrice Laurent 25” e 50” a Livia Kargruber. Domani in gara i più grandicelli, U14 e U16.

LE CLASSIFICHE

Baby maschile

1 Combi Mattia S.C Primaluna 04:20.87; 2 Maestri Matthias Us Carisolo 04:22.17; 3 Panizza Cristiano Sci Club Livigno 04:23.66; 4 Andreaol Giovanni Sci Club Alta Valtellina 04:25.87; 5 Moser Noe Asc Sarntal Raiffeisen 04:25.87; 6 Modina Xavier Gressoney Monte Rosa 04:29.06; 7 Quadri Enrico Asd Olimpic Lama 04:30.27; 8 Spechenhauser Marco Sci Club Alta Valtellina 04:31.28; 9 Peracino Vittorio Sci Club Valsavarenche 04:32.66; 10 Rainolter Jason Sci Club Alta Valtellina 04:34.21

Baby femminile

1 Corbellari Maria S.C.Orsi Bianchi 04:23.73; 2 Picceni Elisa Polisportiva Valmalenco 04:33.97; 3 Smiljanić Iris Sk Sljeme Zagreb 04:38.15; 4 Orsi Sofia Us Carisolo 04:42.63; 5 Massella Anna Sci Club Rovere’ 04:42.63; 6 Pozzi Camilla Sci Club Alta Valtellina 04:43.50; 7 Falco Anna Sci Club Valle Maira 04:44.54; 8 Calliari Angelica U.S. Lavaze’ Varena 04:44.59; 9 Quaranta Rachele Sci Club Alpi Marittime 04:45.84; 10 Naglić Franka Ski Association Pgz 04:45.84

Cuccioli maschile

1 Bracchi Zaccaria Sci Club Livigno 07:56.31; 2 Galli Pietro Sci Club Livigno 08:20.58; 3 Combi Marco S.C Primaluna 08:21.33; 4 Sosio Raffaele Sci Club Alta Valtellina 08:21.56; 5 Moro Aldo Apd Timaucleulis 08:25.48; 6 Andreola Tobias Sci Club Alta Valtellina 08:25.49; 7 Monaco Gregorio Sci Club Livigno 08:27.71; 8 Guadagnini Filippo Giovanni Us Dolomitica Asd 08:29.16; 9 Rodigari Leonardo Sci Club Livigno 08:29.84; 10 Dellagiacoma Martin Us Dolomitica Asd 08:30.91

Cuccioli femminile

1 Moser Magda Asc Sarntal Raiffeisen 08:39.34; 2 Zanaboni Sara Sci Club Alta Valtellina 08:45.05; 3 Sagmeister Maria Asc Sesvenna Volksbank 08:54.27; 4 Andreolli Adele Asd Made2win Trenteam 08:54.27; 5 Manea Chiara Sci Club 2a Asiago 08:57.11; 6 Chabod Arline Sci Club Valsavarenche 08:57.27; 7 Pavan Maddalena Sci Club Montebelluna 09:01.07; 8 Živanović Nikolina Ski Association Pgz 09:01.64; 9 Lai Beatrice Sci Club Alpi Marittime 09:05.12; 10 Galli Dana Sci Club Livigno 09:11.60

Revival maschile

1 Wurzer Ruben Asv 5v Loipe Volksbank 11:13.41; 2 Foradori Riccardo Asc Sesvenna Volksbank 11:15.63; 3 Petrini Giacomo Asc Sesvenna Volksbank 11:17.35; 4 Añarbe Sigüenza Peio Euskal Fed.Xcs Taldea 11:41.09; 5 Nones Patrik Sc. Gardena 11:46.78; 6 Acqui Andrea Asd Winter Sport Club Subiaco 11:49.55; 7 Ploner Samuel Sc. Gardena 11:50.51; 8 Moizi Lorenzo Polisportiva Valmalenco 11:57.09; 9 Cavagnet Clement Sci Club Gran Paradiso 11:57.42; 10 Tazzioli Antonio Asd Olimpic Lama 11:57.85

Revival femminile

1 Folie Ylvie Asc Sesvenna Volksbank 12:36.00; 2 Laurent Beatrice Sci Nordico Pragelato 13:00.17; 3 Kargruber Livia Asv 5v Loipe Volksbank 13:30.48; 4 Santus Giada Asc Sesvenna Volksbank 13:40.43; 5 Bolzan Lisa Sci Club Orsago 13:42.08; 6 Negrini Erica Asc Sesvenna Volksbank 13:42.49; 7 Romanin Giorgia Edelweiss Asd 14:19.86; 8 Spiess Lisa Asc Sesvenna Volksbank 14:21.22; 9 Venturini Heidi Asc Sesvenna Volksbank 14:21.32; 10 Salvagno Giorgia Sc Valle Pesio 14:21.73.