Mtb, Coppa del Mondo: la trentina Eleonora Farina si fa valere a Fort William

lunedì, 23 maggio 2022

Commezzadura – In attesa del grande appuntamento di inizio settembre a Commezzadura (Trento) la giovane trentina Eleonora Farina si fa valere a Fort William e si piazza al quarto posto. La gara di Downhill non ha deluso le attese. La discesa più lunga di stagione, resa ancora più difficile da interpretare dalla pioggia e dal vento, ha regalato spettacolo con due gare mozzafiato che all’Italia hanno lasciato sensazioni dolciamare.

In campo femminile la più veloce è stata nettamente la tedesca Nina Hoffmann (Santa Cruz Syndicate) che ha centrato il suo primo successo in Coppa del Mondo, staccando di 3″6 la vincitrice del primo round stagionale Camille Balanche, saldamente al comando della classifica generale. Terzo posto per la campionessa del mondo Myriam Nicole, davanti alla trentina Eleonora Farina (MS Mondraker Team), ottima quarta, e alla campionessa uscente Valentina Höll. Settima l’altoatesina di Madison Saracen Factory Team Veronika Widmann.

Tra gli uomini l’ha spuntata il francese Amaury Pierron (Commencal Muc Off), che con il successo nella località scozzese che l’anno prossimo ospiterà il campionato del mondo di specialità, prende il largo nella classifica generale. A meno di mezzo secondo dal compagno di squadra si piazza Thibaut Daprela; terzo Laurie Greenland, migliore nelle qualifiche, che precede Benoit Coulanges e Matt Walker. Se ben due azzurre hanno conquistato la top ten nella gara femminile, in quella maschile l’unico italiano in finale, il ligure Loris Revelli, è purtroppo rimasto vittima di una brutta caduta che non gli ha permesso di concludere la sua run.

La Coppa del Mondo di MTB continua con una doppia tappa, in cui andranno in scena sia le gare di DH che di Cross Country, a Leogang il fine settimana del 10-12 giugno.