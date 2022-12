martedì, 13 dicembre 2022

Alpe Cimbra – L’Alpe Cimbra candidata a Comunità Europea dello Sport 2025. Ieri sera, nella sala consiliare di Folgaria (Comunità Europea dello Sport 2025Trento) alla presenza di tutti i enti, associazioni e società del Comprensorio è stata svelata la candidatura che vede il Comune di Folgaria capofila e punto di riferimento con gli altri tre Comuni (Lavarone, Luserna e Vigolana) e l’Apt. Erano presenti i sindaci di Folgaria, Michael Rech, e di Lavarone, Isacco Corradi, il presidente della Fisi Trentino Tiziano Mellarini, il presdente di Apt Alpe Cimbra, Gianluca Gatti, e la direttrice Daniela Vecchiato, i responsabili della società impianti e associazioni e un dirigente Aces Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

“Abbiamo presentato la candidatura a Comunità Europea dello Sporto 2025 come Comune di Folgaria, insieme ai Comuni di Lavarone, Luserna e della Vigolana a suggello di un percorso di riconoscimento del valore dello sport della nostra comunità e soprattutto per continuare a credere e investire nello sport”, ha spiegato il sindaco di Folgaria, Michael Rech. “Con questo riconoscimento, che auspichiamo di ottenere nel 2025 – prosegue Michael Rech – saremo una grande comunità di sport, con la natura, la storia e le tradizioni che contraddistinguono in maniera identitaria la nostra comunità”. Il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, ha posto l’accento “sull’inclusività degli sport che vengono proposti e praticati, e in questo senso i nostri territori sono strumento di salute, integrazione ed educazione”. Le strutture sportive – come ha ricordato Micheal Rech – sono all’avanguardia e tanto abbiamo investito e investire nelle discipline sportive, pur con tutte le difficoltà che caratterizzano i territori di montagna.

“L’Apt Alpe Cimbra ha sposato in pieno la candidatura e opererà per il successo della stessa – ha affermato Gianluca Gatti (video), presidente dell’Azienda di promozione turistica -. Abbiamo sempre creduto e investito in eventi sportivi e anche nei prossimi anni continueremo a farlo con grande professionalità e passione”. La direttrice di Apt Daniela Vecchiato ha evidenziato gli eventi e le collaborazioni con importanti Federazioni (la Federazione americana di sci Us Ski Team, la Federazione italiana di ginnastica ritmica e la Federazione italiana di orientamento. “In particolare – ribadisce Daniela Vecchiato – abbiamo creduto insieme a Trentino Marketing, tantissimo nella partneship con Fiso e non solo nei grandi eventi sportivi di questa splendida disciplina, ma anche per dare vita a una nuova modalità di fruizione turistica del nostro territorio, rispettoso dell’ambiente e della natura”. Un connubio tra sport e turismo con la proposta di attività sportive tra le più accessibili.

In questi anni che ci condurranno al 2025 – spiega Daniela Vecchiato – “presteremo insieme ai Comuni particolare attenzione allo sviluppo di proposte innovative per promuovere un biennio di sport, educazione alla salute e benessere e sensibilizzazione della popolazione e degli operatori della filiera turistica. Inoltre ci saranno convegni e seminari con il coinvolgimento di Associazioni sportive locali. L’Alpe Cimbra si farà ancor più attrattiva per il pubblico europeo interessato ad esperienze che includano movimento, natura, sostenibilità, inclusione ed enogastronomia a km 0 come elementi di tutela del paesaggio”.

Durante la serata è arrivato alla candidatura dal presidente Fisi Trentino, Tiziano Mellarini, e il giudice Andrea Scandola ha ricordato i passaggi sulla candidatura dell’Alpe Cimbra a Comunità Europea dello Sport 2025. Al termine è stato presentato il logo della candidatura.