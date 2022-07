Calcio, amichevole: la Sampdoria batte 2-0 il Brescia

domenica, 24 luglio 2022

Ponte di Legno – La Sampdoria ha concluso il ritiro in Alta Valle Camonica. Ospite dell’hotel Mirella di Ponte di Legno (Brescia), la squadra di mister Giampaolo si è allenata a Temù, nella giornata di riposo giocatori e allenatore e staff sono saliti al Presena e compiuto un’escursione.

“Sono stati quindici giorni di ottima preparazione”, è il commento di mister Giampaolo. Tre le sfide sul campo di Temù, test importante quello con il Parma di sabato scorso (1-1 il finale), mentre sulla via del ritorno a Genova la Sampdoria ha affrontato in amichevole allo stadio Rigamonti il Brescia con il successo dei doriani per 2-0 (di Sabiri e De Luca le reti).