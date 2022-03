Brigata Julia: al Tonale il corso di sopravvivenza estrema

mercoledì, 9 marzo 2022

Passo Tonale – Gli alpini della Brigata Julia hanno preso parte al “Mountain Warfare Individual Basic Skills Winter 2022”, un corso di esercitazione e sopravvivenza estrema. Durante le quattro settimane del corso, la zona del Passo Tonale ha fatto da scenario all’addestramento in quota, tipico delle Truppe Alpine, come le tecniche di movimento e la sopravvivenza in montagna che sono alla base della formazione delle penne nere, nel solco della tradizione degli Alpini.

Dopo il superamento del corso roccia e del corso basico di sci, solo i migliori otto di ogni reggimento hanno potuto prendere parte all’attività del Mountain Warfare Individual Basic Skills Winter 2022 e si sono sottoposti al rigido addestramento invernale della durata di quattro settimane, ciclo formativo che è stato incentrato su prove di superamento ostacoli verticali, forzamento di corsi d’acqua, elemento altamente impeditivo nel terreno in quota ed attraversamento di crepacci e pernottamento all’addiaccio ad una quota di 1800 metri.

Il corso è stato organizzato in quattro moduli: il primo di sfruttamento del terreno invernale per il movimento e lo stazionamento; il secondo per gli spostamenti e le manovre diurne e notturne, sia appiedate, sia con i mezzi tattici ruotati, cingolati e a bordo di elicotteri; il terzo con superamento di ostacoli in terreno montuoso invernale e, infine, nel quarto modulo pattuglie da combattimento in ambiente montano e valutazioni finali.

Al termine delle attività si è svolta la cerimonia di consegna della qualifica di operatore al combattimento in montagna.