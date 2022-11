Assegnato il Premio 2022 “La Ristorazione Trentina è Donna”

martedì, 29 novembre 2022

Trento – Al Polo Culturale Diocesano “Vigilianum” di Trento si è tenuta la premiazione del “Premio 2022 – La Ristorazione Trentina è Donna”.

“Questo evento rientra nell’ambito del più ampio progetto “Donne e Lavoro” progetto concretizzato con la realizzazione di un “Premio” sostenuto e voluto dal Coordinamento Donne Acli Trentine e dalla Arcidiocesi di Trento. Per realizzarlo anche quest’anno abbiamo chiesto la collaborazione di esperti, ad Enaip Trentino con Fausto Eccher che ha contribuito alle idee come esperto, alla F.A.P. Acli con Renata Perini, alla Associazione Ristoratori Trentini / Confcommercio con il segretario Mattia Zeni che ci ha assistito in qualità di esperto, alla Confesercenti con Massimo Peterlana che ci ha supportato sempre in qualità di esperto.

Al Ufficio sVOLta CSV, Mirella Maturo ha curato la progettazione del bando. Tutti questi attori hanno lavorato per dare concretezza al progetto Donne e Lavoro con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della donna nella sua attività, di accrescere la consapevolezza sociale e civica dell’importanza della presenza femminile nel mondo del lavoro, di far conoscere realtà di buone pratiche per dare valore al nostro territorio Trentino, ma soprattutto per incoraggiare le donne a mettere in campo nuove forme di partecipazione e di condivisione.

Per questo, il premio 2022 ha voluto dar merito alle donne che contribuiscono, con la loro attività di ristorazione, alla valorizzazione della gestione famigliare, alla sostenibilità ambientale. Donne che con il loro lavoro danno servizi alla comunità e sostegno alle tante situazioni di fragilità sociale donne che comunicano conoscenza e valorizzano il territorio.

Le domande di candidatura al bando sono state 36, tra le quali sono state selezionate 4 aziende con progetti che più rispondono alle finalità elencate nel bando e alle quali è andato un Premio di 2.000 euro ciascuna.

Le quattro premiate come negli anni precedenti hanno ricevuto da parte di PensPlan Centrum un contributo di 400 euro per aprire o integrare un piano di previdenza complementare a sostegno della loro futura pensione.

Quest’anno abbiamo aggiunto un riconoscimento di partecipazione, una pergamena, proposto dalla Associazione Ristoratori Trentini e dalla Confesercenti, che è stato dato alla più giovane ristoratrice che ha partecipato a questo premio.

Non è stato facile stilare la graduatoria, tutte le donne imprenditrici partecipanti si sono ben proposte e tutte hanno presentato qualcosa di interessante, qualche peculiarità innovativa, nella accoglienza, nella gestione, nell’attenzione all’ambiente ma soprattutto dimostrando tanta voglia di fare.

Insomma tutte aziende condotte da donne capaci e brave imprenditrici“, commenta Donatella Lucian – Coordinamento Donne Acli Trentine.

Nella prima foto da sinistra, Elisabetta Dalmaso responsabile comunicazione Pensplan, Viviana Conzatti – Il Barone, Lucia Dell’Antonia – Il caminetto, Giada Miori-La Casina, Anna Antoniolli – al Vo’, Donatella Lucian responsabile del Coordinamento donne delle Acli Trentine. Nella seconda Eleonora Carrara premiata da Marco Fontanari presidente Associazione Ristoratori del Trentino e da Massimiliano Peterlana Vicepresidente della Confesercenti del Trentino (a destra).

Qui di seguito i nominativi delle candidate e relative aziende che hanno partecipato al Premio:

N. INSEGNA CONDUTTRICE LOCALITA’ 1 AL VO’ ANTONIOLLI ANNA TRENTO 2 AL MARIA BRAITO MONICA CARANO 3 AL BERSAGLIO CARARA LEONORA CLES 4 DA PINO CAST LUCIANA GRUMO 5 IL BARONE CONZATTI VIVIANA NOMI 6 IL CAMINETTO DELL’ANTONIA LUCIA PRIMIERO S.M.C. 7 LA MINIERA DEI SAPORI FONTANARI STEFANIA SANT’ORSOLA T. 8 IL CANTUCCIO GIONTA SILVIA PEIO 9 BAR SPORT 1960 GIORDANI SONIA PEDERSANO 10 CAFFE’ SYMPHONY ISERNIA DEBORAH ALBA DI CANAZEI 11 AMARANTA BIO BISTROT LO PRESTI PATRIZIA ROVERETO 12 BAITA 7 LARICI MALFATTI ELISA SFRUZ 13 LA CANTINETTA MARCHESONI GIULIANA VARENA 14 AI FRATI MARCHETTO SABINA TRENTO 15 BETTY’S HILL MARIGHETTO BETTY PIEVE TESINO 16 LANTERNA VERDE MARTODES ELISA CAVALESE 17 LA SALERA MASOCCO MARILENA CAVALESE 18 LA SIDRERIA MELCHIORI MARIA LUCIA PREDAIA 19 LA CASINA MIORI GIADA DRENA 20 GIARDINO MOLIGNINI PIERA CLES 21 EL PAEL PECILE MANUELA CANAZEI 22 CASTEL CORONA POLETTI LIDIA CUNEVO 23 CAMINETTO PRETI FRANCESCA MALE’ 24 BISTROT AURORA STANSKY EVA ARCO 25 LOCANDA DE MAURIS BAITELLA CHIARA CROVIANA 26 PRIME ROSE BETTUCCHI EMANUELA LEVICO TERME 27 MIOLA DELL’ANTONA ELISABETTA PREDAZZO 28 LOC.DELLE TRE CHIAVI DINUNNO ANNARITA ISERA 29 MALGA PANNA GANZ CRISTINA MOENA 30 TRE PINI KAMALJIT KAUR ROVERETO 31 OSTERIA SAN ROCCO MAIORANA ALESSIA SARDAGNA 32 LOCANDA 2 CAMINI MERZ FRANCA BASELGA DI PINE’ 33 SAPORI MEDITERRANEI PASCUCCI PAOLA TRENTO 34 LO SCOIATTOLO SPAGNOLLI GENNY FONTANAZZO 35 PAPPAMI FRESH FOOD CAFE’ VICENTINI ILLARI ROVERETO 36 LOS GRINGOS ZAFFARONI VALERIA PEIO FONTI

“Ad ognuna di loro abbiamo consegnato una busta con diversi doni, gadget Acli, buono per tessera Acli 2023, pubblicazione a cura della Regione Trentino Alto Adige : dal titolo Costituzione della Repubblica Italiana e Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, tovagliette decorate dalle donne profughe in Israele, una pubblicazione a tema ospitalità BITM e un libretto sull’editoria femminile e ancora un presente da parte della Associazione Ristoratori /Confcommercio. L’evento della premiazione come da noi auspicato è stato anche una occasione di condivisione, confronto e conoscenza di buone pratiche”, aggiunge.

Qui di seguito il nome delle quattro vincitrici del Premio 2022 “La Ristorazione Trentina è Donna” che si aggiudicano il premio di Euro 2.000= ciascuna al quale si aggiunge l’assegno di 400 euro da parte di PensPlan Centrum:

Ristoratrice Insegna Località ANTONIOLLI ANNA AL VO’ TRENTO CONZATTI VIVIANA IL BARONE NOMI DELL’ANTONIA LUCIA IL CAMINETTO PRIMIERO S.M.C. MIORI GIADA LA CASINA DRENA

Il riconoscimento, proposto dalla Associazione Ristoratori Trentini e dalla Confesercenti del Trentino, è stato dato alla più giovane ristoratrice che ha partecipato a questo premio.

Ristoratrice Insegna Località Carrara Eleonora Al Bersaglio Cles

“Questo Premio vuole essere uno di una serie di riconoscimenti mirati a dare concretezza ai nostri progetti per questo un grazie a tutte le partecipanti che hanno dato vita a tutto questo, e un grande Grazie va a tutti quelli che hanno collaborato con noi alla realizzazione e alla buona riuscita di questo evento“, conclude Donatella Lucian – Coordinamento Donne Acli Trentine.