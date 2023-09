Trento piange il campione di motociclismo Filippo Momesso

lunedì, 18 settembre 2023

Trento – Il campione di motociclismo Filippo Momesso, 24 anni, trovato cadavere nella sua abitazione a Trento. Il pilota del Campionato italiano motociclismo di velocità gareggiava con le moto 600cc e 1000cc e stava correndo con il team Aprilia.

Durante la stagione aveva conquistato importanti risultati, due settimane fa era salito sul podio del Mugello. Il giovane, originario di Oderzo, in provincia di Treviso, viveva da anni, avendo frequentato l’università a Trento. Oggi la drammatica scoperta e gli inquirenti stanno compiendo accertamenti, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta. Tra le cause del decesso non viene escluso il malore.