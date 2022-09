Droga, anche negli istituti scolastici bresciani l’iniziativa Scuole Sicure

venerdì, 30 settembre 2022

Darfo Boario Terme – Iniziativa Scuole Sicure 2022-2023 per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzata all’esame dei progetti a Bagnolo Mella, Chiari, Concesio, Darfo Boario Terme, Gavardo, Ghedi, Gussago, Orzinuovi, Rezzato, Rovato e Sarezzo per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici.

Le iniziative, che prevedono l’implementazione di sistemi di videosorveglianza dedicati, il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia locale attraverso assunzioni a tempo determinato e ore di lavoro straordinario, e attività di formazione rivolte agli studenti, sono funzionali all’accesso ai finanziamenti ministeriali nell’ambito del progetto Scuole Sicure 2022-2023.

Il Comitato ha espresso parere favorevole ai progetti presentati: presenti il Prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, con la partecipazione di Giovanni Signer, Questore di Brescia, del colonnello Vittorio Fragalà, Comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, del colonnello Marco Tolla, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, del Capo di Gabinetto della Provincia, dei sindaci e dei Comandanti dei servizi di Polizia locale dei Comuni interessati.