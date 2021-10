Varianti Covid: “Necessario aggiornare il vaccino”

lunedì, 4 ottobre 2021

Brescia – La reale efficacia e protezione dei vaccini Covid sulle varianti che si continuano ad affacciare è da mesi al centro del dibattito scientifico e politico, con percentuali che variano tra documenti delle case farmaceutiche e studi/pubblicazioni scientifiche.

Ad oggi le varianti attualmente in circolazione sono più contagiose e da qui è nata l’idea della terza dose, ma “il virus alla fine svilupperà mutazioni, che possono sfuggire alla risposta immunitaria fornita dal vaccino” e servirà un “aggiornamento”. E’ quanto detto da Ugur Sahin, Amministratore delegato di BioNTech in un’intervista al Financial Times.

“Questo virus rimarrà e si adatterà ulteriormente”, ha sottolineato, aggiungendo che “non abbiamo motivo di presumere che il virus di prossima generazione sarà più facile da gestire per il sistema immunitario rispetto alla generazione esistente. Questa è un’evoluzione continua, ed è appena iniziata”.