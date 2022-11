Trento: riconoscimento ai Maestri del lavoro

venerdì, 18 novembre 2022

Trento – La Presidenza del Consiglio provinciale ha ospitato a palazzo Trentini la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dal consolato provinciale dei Maestri del lavoro, affiliati alla Federazione nazionale. Stamane il presidente Walter Kaswalder ha calorosamente accolto in sala Aurora il console Renzo Sevignani e la folla di ex lavoratori e familiari, portatori tutti di belle e lunghe storie di impegno e crescita professionale. Oltre alle targhe per i traguardi nell’appartenenza al consolato, sono stati anche assegnati premi ai fi-gli e nipoti lodevoli per i risultati nello studio.

DECANI 2022

CON 25 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Bassi Armando

Bertagnolli Renzo

Bommartini Ruggero

Moiola Lino

Poli Gino

Valentini Marco

Failo Mario

CON 30 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Abolis Mariano

Costa Aldo

Graiff Gino

Miorelli Remo

Tomasini Francesco

CON 35 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Candioli Marco

Simoncelli Franco

Trentini Renzo

Leoni Giorgio

ELENCO STUDENTI PREMIATI ANNO 2022

DIPLOMA DI MATURITA’

Sofia Bertagnolli – diploma maturità Liceo scientifico A. Rosmini di Rovereto con 94/100.

Margherita Natili – diploma maturità liceo A Rosmini di Trento con 100/100.

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE

Marco Bronzini – laurea magistrale Università di Trento in informatica con 110 e lode

Noella Benedetta Foradori – laurea magistrale Università di Trento con 110 e lode su 110