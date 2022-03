Trentino, Massimiliano Lanzafame è il direttore di malattie infettive

mercoledì, 2 marzo 2022

Trento – Massimiliano Lanzafame è il nuovo direttore dell’Unità operativa di malattie infettive dell’Apss. L’incarico, di durata quinquennale, gli è stato conferito dal direttore generale facente funzioni dell’Apss Antonio Ferro. Il professionista, specialista in malattie infettive, vanta una lunga carriera all’interno delle strutture sanitarie pubbliche.

Massimiliano Lanzafame è nato a Verona nel 1969. Si è laureato nel 1994 in medicina e chirurgia all’Università di Verona dove, nel 1998, ha conseguito la specializzazione in malattie infettive. Ha lavorato per quasi 23 anni con ruoli di crescente responsabilità in strutture ospedaliere del Veneto, dapprima all’ospedale Mater Salutis di Legnago, poi all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Da gennaio 2021 a fine febbraio di quest’anno ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Unità operativa di malattie infettive dell’ospedale di Rovigo, Ulss5 Polesana.

Il professionista è stato titolare dapprima dell’incarico di alta professionalità e successivamente della struttura semplice «Diagnosi e terapia dell’infezione Hiv» dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il dottor Lanzafame vanta una buona produzione scientifica e dal 2017 ha l’idoneità a professore associato di malattie infettive.