Storo, tre nuovi volontari nel Corpo dei Vigili del fuoco

lunedì, 5 dicembre 2022

Storo – Hanno prestato giuramento ed entrano dunque ufficialmente nel Corpo di Storo tre nuovi vigili del fuoco volontari. Si tratta di Riccardo Scalmazzi, Luigi Targhettini e Riccardo Zontini, ai quali il comandante Alessandro Giacco e il sindaco, Nicola Zontini hanno dato il benvenuto in occasione delle celebrazioni della patrona Santa Barbara, alle quali ha preso parte anche il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina. “È un segnale davvero positivo che i giovani delle nostre comunità continuino ad avvicinarsi al mondo dei Vigili del fuoco, per garantire il ricambio generazionale dei Corpi e per assicurare alla comunità lo svolgimento di interventi in caso di emergenza e non solo. Grazie dunque per il vostro impegno al servizio degli altri” sono state le parole dei vicepresidente.

Alla santa messa celebrata da don Andrea Fava nella chiesa arcipretale del compatrono San Floriano, erano presenti i rappresentanti delle associazioni di volontariato territoriali. Nella sua omelia, il parroco ha messo in luce l’importanza della prevenzione, del rispetto delle regole e della solidarietà di cui i vigili del fuoco volontari sono vivi rappresentanti nel dedicare il loro tempo alla comunità. Sono state dunque consegnate le benemerenze per i numerosi anni di servizio il vigile Maurizio Giovanelli (20 anni), il caposquadra Rolando Zanetti (25 anni) e il vigile Luca Malcotti (30 anni).