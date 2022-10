Riva del Garda: un successo la decima edizione di Agriacma

lunedì, 24 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – La decima edizione di Agriacma si è chiusa a Riva del Garda (Trento) con ottimi risultati. Dopo lo stop del 2020 causa pandemia, l’evento organizzato dall’Associazione Commercianti Macchinari Agricoli di Confcommercio Trentino è tornato ad animare Riva del Garda Fierecongressi con numeri importanti: oltre seimila ingressi sono da considerarsi un successo per una fiera locale (mantenuta volutamente tale per il coinvolgimento di operatori rigorosamente trentini), in aumento rispetto la precedente edizione (nella foto © Nicole De Nardis i macchinari).

Roberto Odorizzi, presidente dell’Associazione Commercianti Macchinari Agricoli del Trentino ha ricordato il termine dei contributi per l’acquisto di nuovi macchinari agricoli e ringrazia le istituzioni che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione della manifestazione: “Ad Agriacma 2022 abbiamo presentato le ultime novità a livello mondiale di trattori agricoli con propulsore Stage V, macchine per trattamenti con sistemi ad alta concentrazione e anti deriva, macchine per diserbo meccanico, macchine per il taglio e la lavorazione del foraggio in zone montane ma anche attrezzature per abbellimento e mantenimento del verde e macchinari ad uso forestale. Abbiamo rilevato un ottimo interesse da parte dei nostri visitatori soprattutto perché dopo quattro anni le tecnologie sono cambiate parecchio ed a loro abbiamo ricordato l’enorme opportunità di sfruttare entro fine anno il Contributo 4.0 e Sabatini. Questi finanziamenti sono stati una novità assoluta ed hanno dato la possibilità di rinnovare il parco macchine rendendolo più sicuro ed efficiente. Credo sia necessario valutare un prolungamento di questa opportunità al fine di rendere più accessibile l’acquisto di macchinari di ultima generazione anche per il futuro. Ringrazio tutti gli enti che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, in particolare gli Assessorati all’agricoltura e al commercio e l’unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (nella foto © Fabio Galas la cerimonia di apertura).

Soddisfatto anche il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, che ha confermato l’ottima riuscita della manifestazione: “Il successo di questa decima edizione di Agriacma ha dimostrato l’interesse e la voglia di novità che c’è tra gli operatori di un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio. I numeri hanno ancora una volta confermato il ruolo strategico e il successo organizzativo della fiera, che Riva del Garda Fierecongressi è stata lieta di aver supportato mettendo a disposizione gli spazi e tutto il proprio know how. Con la salda volontà di continuare a promuovere in sinergia questa importante occasione di incontro per il mondo agricolo locale, l’augurio è di poterci dare nuovamente appuntamento al Quartiere Fieristico di Riva del Garda nel 2024 per la prossima edizione”.

Appuntamento quindi alla prossima edizione, in calendario nel 2024, la manifestazione è infatti biennale.