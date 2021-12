Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche in Trentino

domenica, 12 dicembre 2021

Trento – Piano speciale in Trentino della Provincia per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono stati aggiornati i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed è stato inserito un nuovo intervento per l’acquisto. Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana: “Abbiamo deciso di modificare i criteri, anche in base all’esperienza maturata negli ultimi anni, sia nell’ottica di una maggiore semplificazione, sia per ampliare le possibilità per i beneficiari. Inoltre, la legge di stabilità 2021 ci consente di erogare, a favore dei portatori di minorazione, un contributo straordinario per l’acquisto di un alloggio se nella propria abitazione non è possibile realizzare interventi di adeguamento. Ecco che allora abbiamo previsto anche questa importante misura – osserva l’assessore Segnana – che va nella direzione di garantire una maggiore autonomia di vita, migliorando un bene primario ed essenziale quale è l’abitazione”.

Queste le principali modifiche previste per i criteri riguardanti la rimozione delle barriere negli edifici privati:

– incremento a 30.000 euro della spesa massima ammissibile della procedura semplificata;

– possibilità di sbarrierare l’alloggio del familiare che accoglie in casa il disabile;

– possibilità di sbarrierare un alloggio non ancora di proprietà;

Per quanto riguarda il contributo di acquisto per un alloggio senza barriere, per l’anno 2022 la domanda potrà essere presentata dal 14 marzo 2022, mentre dagli anni successivi dal 2 gennaio.

Questi i punti essenziali per ottenere il finanziamento:

– verifica dell’assenza di altre possibilità effettuata attraverso una conferenza dei servizi, compresi i servizi sociali ed APSS, se necessario;

– massimo della spesa ammessa calcolato sul valore catastale dell’abitazione di attuale residenza, più spese tecniche e notarili;

– ICEF minore di 0,90;

limitato a disabilità grave poiché si tratta di intervento senza graduatoria e calcolato tenendo conto della spesa ammessa e della condizione economica.