Piano Braies: contingentamento degli accessi, come cambia la viabilità

sabato, 9 luglio 2022

Braies – Domani 10 luglio prenderanno il via le iniziative per una mobilità sostenibile in Valle di Braies, sulla base dei dati e delle esperienze maturate negli anni scorsi con il Piano Braies. “La strada che porta al Lago di Braies sarà la prima via d’accesso prenotabile online dell’Alto Adige”, ha detto l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider al sopralluogo tenutosi oggi (8 luglio). L’assessore ha assistito assieme al sindaco di Braies Friedrich Mittermair, al direttore della Ripartizione Strade Philipp Sicher, al direttore del competente Ufficio Strade Götz Florian Rufinatscha all’ingresso in funzione del primo sistema di contingentamento degli accessi a una località turistica lungo una strada provinciale. I tecnici competenti della Provincia e del Comune hanno testato il sistema. “Questo primo accesso su prenotazione è un progetto pilota che potrà essere adottato per altre località nelle Dolomiti e altri hotspot turistici”, ha detto ancora Alfreider.

“Assieme alle misure precedentemente adottate per guidare i visitatori, ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti e vogliamo garantire ancora di più la qualità della vita nella valle attraverso un accesso contingentato al traffico motorizzato”, ha spiegato il sindaco Mittermair.

I provvedimenti: regolamentazione del traffico, contingentamento, autobus di linea e prenotazione

All’ingresso della valle quest’anno c’è una regolamentazione del traffico a tre corsie. Tutti i conducenti autorizzati possono superare automaticamente il punto di accesso sulla strada principale verso il lago: le telecamere leggono il numero di targa del veicolo e aprono la strada. Chi non è autorizzato a passare in auto può uscire da una rotatoria e utilizzare mezzi di trasporto sostenibili per raggiungere la valle e il Lago di Braies.

Il sistema di contingentamento automatico digitale, che la Provincia e il Comune hanno lanciato congiuntamente, inizia il 10 luglio. Fino al 10 settembre, come negli anni precedenti, dalle 9.30 alle 16.00 la Valle di Braies può essere raggiunta solo con i mezzi pubblici (linee di autobus 442 e 439) e con i bus navetta, a piedi o in bicicletta, oppure con la prenotazione di parcheggio o un permesso di transito.

La linea 443 da Welsberg a Prato Piazza con proseguimento per Villabassa/Dobbiaco è stata prolungata. Inoltre, è possibile prenotare posti auto in località Brückele. Con l’auto privata Prato Piazza è raggiungibile prima delle 9.30 e dopo le 16.00 (a pagamento).

Sul sito www.tre-cime.bz è possibile ottenere informazioni e prenotare online ristoranti, navette o parcheggi. La soluzione tecnica è stata sviluppata dalla Federazione delle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige (LTS) in collaborazione con il fornitore di servizi economici IDM e le organizzazioni turistiche del territorio.

Quelle della Valle di Braies sono le ultime di una serie di misure per la mobilità sostenibile nelle Dolomiti. Le misure sono già state adottate, ad esempio, al Lago di Carezza, sul Passo Sella e sul Passo Gardena, a Prato Piazza e alle Tre Cime.