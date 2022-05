Not: arrivata la nota di Anac, valutazioni della Provincia di Trento

lunedì, 23 maggio 2022

Trento – Not, arrivata la nota di Anac alla Provincia autonoma. Oggi è arrivata alla Provincia autonoma di Trento la nota di Anac in risposta all’istanza presentata dall’amministrazione provinciale sul prosieguo dell’iter relativo alla procedura per l’affidamento mediante finanza di progetto del contratto per la realizzazione e gestione del Nuovo ospedale trentino (Not). La procedura aveva individuato il promotore nella figura della società Guerrato spa e doveva proseguire con l’approvazione del progetto presentato, approvazione prodromica alla stipula del contratto e quindi al via dei lavori. E’ noto peraltro che il Rup (Responsabile unico del procedimento) ha avviato il procedimento di decadenza della Guerrato spa da promotore.

Mentre sono in corso le valutazioni approfondite di quanto formulato dall’Anac, da una prima analisi del testo inviato dall’Autorità nazionale anticorruzione emerge quanto segue: con la non approvazione del progetto Guerrato, è facoltà della stessa Provincia interrogare l’altro soggetto in graduatoria, ovvero la Pizzarotti, per verificare se quest’ultima sia disponibile a realizzare il progetto Guerrato.

Tale ultima decisione rientra nella facoltà della Provincia autonoma e, se dovesse essere assunta, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità.