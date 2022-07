Movida e degrado: controlli straordinari e sanzioni a Trento

venerdì, 29 luglio 2022

Trento – Movida e degrado: servizi straordinari per garantire il rispetto delle regole. Una task force è scesa in campo la notte scorsa, secondo un dispositivo coordinato predisposto dal questore Vicario di Trento, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Commissario del Governo, e che ha visto l’impegno congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale

I controlli che hanno interessato le vie del centro storico ed in particolare piazza Dante, piazza della Portella, Muse e le piazze maggiormente esposte ai fenomeni di devianza, hanno portato, alla identificazione di oltre 70 persone, al sequestro di droga e soldi ed all’espulsione di due cittadini extracomunitari.

Le attività dirette al contrasto degli episodi di illegalità diffusa, con particolare riferimento a quelle zone del centro cittadino oggetto di fenomeni di irregolarità, sono state attuate dal personale della Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e dalla Polizia Locale, finalizzate non solo al contrasto di tutte le forme di devianza ma anche al controllo amministrativo delle attività commerciali che insistono nel centro storico di Trento.

Nel corso della serata di ieri, oltre ai controlli amministrativi ed all’identificazione dei clienti, presso diversi esercizi pubblici del centro cittadino, sono state sequestrati, circa 10 grammi di cocaina e circa 2.500 euro, quale probabile provento dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno straniero, infine, non in possesso del permesso di soggiorno è stato accompagnato, ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, presso il centro di permanenza di Gradisca.

“Il controllo del territorio e le conseguenti attività di prevenzione – commenta il questore vicario Luigi di Ruscio – rappresentano il punto di partenza per tutte le azioni di contrasto delle attività criminali. Le attività delle Forze dell’Ordine, confermano, non solo l’importanza del lavoro svolto, ma come siano strategiche le azioni di contrasto contro lo spaccio di stupefacenti, nei luoghi in cui maggiormente si avverte la preoccupazione della cittadinanza”.