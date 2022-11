Morbegno, il Nervi premiato “Liceo migliore in Italia”

mercoledì, 30 novembre 2022

Morbegno – L’istituto scolastico Nervi-Ferrari di Morbegno si conferma miglior liceo d’Italia. Lo dice la classifica Eduscopio, gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli attivo dal 2014, coordinato da Martino Bernardi, in base all’analisi di dati del triennio 2016-2019 in circa 7700 indirizzi nelle scuole secondarie di secondo grado sia statali che paritarie.

Si valutano gli istituti superiori in base alla loro capacità di preparare gli studenti all’università e al mondo del lavoro. Il Nervi ha vinto nella graduatoria per lo Scientifico e le Scienze applicate. Punteggio rispettivamente nei due indirizzi di 94 e 92 su 100 in Eduscopio.

Non solo preparazione, ma anche garanzia di un posto sicuro di lavoro dopo il diploma nell’analisi della Fondazione Agnelli: per questo parametro, in provincia di Sondrio in testa c’è il Saraceno-Romegialli di Morbegno, in cui il 91% dei diplomati negli indirizzi tecnico-economici ha lavorato per almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma.