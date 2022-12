Monte Bondone, al via il nuovo servizio Skibus

venerdì, 30 dicembre 2022

Trento – Un collegamento quotidiano e gratuito tra città montagna. Confermata anche quest’anno la navetta in quota tra Vason, Rocce rosse e Viote.

Il nuovo servizio Skibus per il Monte Bondone offre un collegamento gratuito tra Sopramonte e la montagna, garantendo un servizio coordinato di mezzi urbani ed extraurbani per raggiungere le Viote. Cittadini e turisti avranno a disposizione 3 corse giornaliere, andata e ritorno, dalla fermata Sopramonte alle Viote, con partenza da Sopramonte alle 9, 11.40, 15.20 e ritorno dalle Viote alle 11, 14.30, 17.06. A queste, si aggiungono ulteriori sei corse andata e ritorno, con partenza da Vaneze e arrivo alle Viote, per un totale di 18 corse giornaliere andata e ritorno.

Dopo un attento studio compiuto dal servizio Mobilità e rigenerazione urbana del Comune, era emersa la non sostenibilità economica della precedente organizzazione del servizio di Skibus. È stata pertanto valutata l’opportunità di rimodulare l’offerta e contenere la spesa. Rispetto al precedente calendario, le corse sono estese a tutta la settimana e per tutta la durata della stagione invernale, ma con una leggera riduzione della frequenza oraria del sabato e della domenica. Le scelte sono il frutto del lavoro svolto in maniera sinergica tra Comune, Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone e Trento funivie insieme all’Associazione degli operatori Monte Bondone.

Confermata anche quest’anno la navetta in quota, che con orario continuato dalle 9.10 alle 17.24 collega Vason alle Viote, con fermata intermedia al parcheggio in località Rocce Rosse. Il servizio è gratuito e sarà disponibile con il seguente calendario: tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio; sabato, domenica e festivi fino al 10 aprile.

Come hanno commentato gli assessori Elisabetta Bozzarelli e Ezio Facchin, il risultato è la dimostrazione che la volontà di collaborare, non solo all’interno dell’Amministrazione, ma anche con gli attori del territorio, è elemento essenziale per la buona riuscita dei progetti.