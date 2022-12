Lagorai, aeroplano plana d’emergenza vicino a Cima Cece: salvi i tre passeggeri

mercoledì, 28 dicembre 2022

Cima Cece – Un aereo da turismo è planato sulla superficie innevata ai piedi di Cima Cece, la più alta del Lagorai, attorno alle 16.20 di oggi. Una manovra di emergenza condotta presumibilmente a causa di un guasto. Tre le persone a bordo dell’aeroplano, una sola delle quali ha rimediato un leggero trauma.

I passeggeri stessi hanno contattato la Centrale unica di emergenza 112, che ha inviato sul posto il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento.

Le tre persone sono state recuperate presso il bivacco Paolo e Nicola, nel comune di Predazzo – a pochissima distanza dal luogo in cui si trova l’aereo – e trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’aeroplano, che presenta l’elica ancora intatta, si trova in sicurezza in quota. Un sopralluogo sul posto è programmato per la giornata di domani. Dell’episodio è stata informata l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

LA RICOSTRUZIONE

Un aereo da turismo con tre passeggeri a bordo – una donna del 1994 di Alpago (BL), una donna del 2000 di Longarone e un uomo del 1995 di Longarone – ha effettuato un atterraggio di emergenza sul Lagorai, circa 100 metri a valle del bivacco Paolo e Nicola lungo il versante della Val di Fiemme (Predazzo), a una quota di circa 2.100 metri, a causa di un probabile calo di potenza del motore. I tre passeggeri, coscienti e in buono stato di salute, sono usciti autonomamente dall’abitacolo, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.25 e sono saliti fino al bivacco per aspettare i soccorsi.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori delle Stazioni di Moena e Caoria si sono resi disponibili in piazzola. L’elicottero è volato in quota e, con il supporto del Tecnico di Elisoccorso, ha recuperato a bordo i tre feriti in hovering. I tre sono stati trasferiti all’ospedale Santa Chiara per i possibili traumi riportati nell’impatto. Le loro condizioni di salute non sembrano essere gravi.