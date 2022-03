Hospitality, a Riva del Garda apre la fiera internazionale

domenica, 20 marzo 2022

Riva del Garda – Tutto pronto per la 46esima edizione di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader del mondo Ho.Re.Ca. Da domani – lunedì 21 marzo – a giovedì 24 marzo a Riva del Garda (Trento) è in calendario la fiera con la presenza di oltre 450 espositori e più di 100 eventi. Ci saranno focus su formazione, tendenze, esperienze per il settore dell’ospitalità.

L’inaugurazione è in programma lunedì 21 marzo alle ore 11, si presenta come un vero e proprio momento istituzionale da non perdere: dopo i saluti di benvenuto alla presenza della Sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, e dell’Assessore della Provincia Roberto Failoni, è in programma infatti il dibattito “Il futuro dell’ospitalità: in un contesto di continuo cambiamento, quali scenari e strategie?” che offrirà l’opportunità di fare il punto sullo stato del mercato turistico e dell’ospitalità in Italia, tra sostegni, fondi europei e nuovi modi di fare accoglienza. All’opening talk parteciperanno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, Presidente di Enit, e i rappresentanti di Riva del Garda Fierecongressi, il Presidente Roberto Pellegrini, la Direttrice Generale Alessandra Albarelli, e l’Exhibition Manager Giovanna Voltolini. Modera: Maria Concetta Mattei, Giornalista Rai.

Con i suoi 38.000 mq di superficie espositiva, Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza si conferma la manifestazione leader a livello nazionale con l’ambizione di attrarre un numero sempre maggiore di professionisti internazionali.

Hospitality è un vero e proprio hub di incontro e confronto: alla proposta espositiva si aggiungono gli appuntamenti con la formazione dell’Academy, in collaborazione con Teamwork, e le numerose iniziative esperienziali, tra educational, masterclass e show-cooking realizzate insieme ad associazioni di settore, bartender, esperti mastri birrai e alcune aziende espositrici.

Oltre 100 eventi e 150 speaker tra testimonial, ospiti e innovatori del settore dell’accoglienza si alterneranno, nei quattro giorni di manifestazione nei diversi spazi formativi. Grazie ai loro contributi sarà possibile approfondire temi di attualità dal food al beverage, al design, alla tecnologia, oltre a consigli concreti e case history per fornire a tutti i professionisti dell’Ho-Re.Ca. i migliori strumenti per guidare il cambiamento.