Galleria Montecovolo, conclusi i lavori sulla Gardesana Occidentale

giovedì, 22 settembre 2022

Villanuova sul Clisi (Brescia) – Terminati gli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale della galleria ‘Montecovolo’ al km 66,105 lungo la strada statale 45 bis “Gardesana Occidentale”, a Villanupova sul Clisi, in provincia di Brescia.

La conclusione degli interventi consente la rimozione delle precedenti limitazioni e il ripristino della normale viabilità. L’intervento rientra nel Piano pluriennale avviato da Anas per la manutenzione di ponti viadotti e gallerie sulla viabilità di competenza in Lombardia e soprattutto migliorare la sicurezza lungo la strade statali del Bresciano, che interessa oltre alla Gardesana occidentale, anche la statale 42 del Tonale, dove a breve inizieranno interventi di messa in sicurezza.