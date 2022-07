Selezioni Miss Italia a Fai della Paganella, Anna Di Giovanni eletta Miss Hotel Solea

venerdì, 15 luglio 2022

Fai della Paganella – Nella splendida cornice del Solea Boutique & Spa a Fai della Paganella (Trento) si è svolta la quarta tappa delle selezioni provinciali di Miss Italia per il Trentino Alto Adige, organizzata per volontà del carismatico proprietario Hannes Hillmer.

Sulla suggestiva passerella a bordo piscina, baciate dalla luna quasi piena, 17 ragazze provenienti da tutto il Trentino, si sono contese il podio per proseguire nel percorso della bellezza e tentare la scalata alla corona di Miss Italia. La serata è stata presentata da Sonia Leonardi (nelle foto la vincitrice Anna Di Giovanni con Sonia Leonardi; quindi la giuria, le prime tre e la sfilata delle 17 ragazze).

Una giuria delle grandi occasioni, presieduta dal senatore Sergio Divina, e con la presenza di altri nomi importanti: il sindaco di Fai della Paganella, Maria Vittoria Mottes, Luca Conti, giocatore dell’Aquila Basket, l’avvocatessa Claudia Eccher, l’avvocato Andrea Merler, il padrone di casa Karl Schmidt, Massimo Baldessari per SkyAlps, Alex Hutter, Alessandro Raffaelli e Anisia Piffer.

A vincere la corona, e la fascia di Miss Hotel Solea è stata la bellezza frizzante di Anna Di Giovanni studentessa diciannovenne di Bolzano, praticante atletica leggera e ginnastica ritmica. Oltre al pass per le Finali Regionali, ha vinto un prezioso gioiello Miluna, storico partner del Concorso, omaggiato dalla Gioielleria Piffer di Trento.

Assieme a lei sul podio, seconda classificata, Miss Bellezza Rocchetta è stata Jessica Valduga educatrice ventiquattrenne di Rovereto, studentessa in scienze pedagogiche. Il terzo posto e la fascia di Miss Dolomiti Paganella è stata vinta dalla sportiva Giulia Barberini, 18 anni, tennista professionista nata a Milano e trasferitasi da poco per sport in Regione. Tutte e tre le ragazze sono state omaggiate da SkyAlps di un buono per un volo aereo, destinazione a scelta con partenza da Bolzano.

Ad aggiudicarsi il pass per le Finali Regionali anche Arianna Palazzo, 19 anni, studentessa di Trento amante del ballo e della ginnastica ritmica.

Sul podio, quinta classificata, troviamo Stefania Della Valentina, di Calliano, 24 anni, insegnate. A chiudere il podio, Ilaria Comperini studentessa ventitreenne di Rovereto, con la passione per il tamburello.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

L’hair style delle ragazze è stato curato dallo staff dello storico Salone Ornella di Fai della Paganella, che ha proposto le ultime tendenze per l’estate 2022 e che ha saputo valorizzare al meglio la bellezza delle candidate.

Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 21 luglio a Mezzolombardo in Corso Mazzini, 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo, 31 luglio a Sarnonico, 7 agosto a Spormaggiore e 10 agosto a Scena (Merano).

Le ragazze, in età compresa tra i 18 e i 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, possono iscriversi gratuitamente al concorso, o chiedere informazioni a info@soleoshow.com oppure chiama lo 0461 239111