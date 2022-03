Cantina Toblino si aggiudica il premio Eccellenza “Le fonti Awards”

lunedì, 14 marzo 2022

Sarche di Madruzzo – Cantina Toblino si aggiudica il premio Eccellenza dell’Anno di “Le fonti Awards”. A Palazzo Mezzanotte di Milano Carlo de Biasi ha ritirato il riconoscimento assegnato ai protagonisti del mondo imprenditoriale, legale e finanziario.

Cantina Toblino si aggiudica il Premio Eccellenza dell’Anno nella categoria Innovazione nel Settore Vitivinicolo, assegnato alla dodicesima edizione di Le Fonti Awards®. Alla cerimonia tenutasi giovedì 10 marzo a Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Valori di Milano, è intervenuto Carlo De Biasi, direttore generale della cooperativa trentina nata nella Valle dei Laghi.

In una premiazione che ha coinvolto studi legali, imprese e professionisti leader nei rispettivi settori, Le Fonti Awards® ha riconosciuto a Cantina Toblino il merito di “essere un punto di riferimento per la viticoltura nella Valle dei Laghi e di “garantire ai clienti l’eccellenza lungo l’intera filiera produttiva”. Risultati significativi ottenuti grazie alla ricerca e alla continua innovazione in campo viticolo ed enologico e al costante raggiungimento di nuovi standard qualitativi.

“Ricevere un premio così importante – afferma Carlo de Biasi – assieme ad autorevoli protagonisti del mondo imprenditoriale e professionale dà a Cantina Toblino la giusta motivazione per continuare un percorso che punta all’eccellenza. Un’eccellenza all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente e attenta alle esigenze di viticoltori, vignaioli e consumatori”.

La cerimonia di premiazione non è stata solo un’occasione per celebrare i vincitori, ma si è rivelata un vero momento di approfondimento, condivisione e dibattito tra attori di rilievo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa.

L’evento è stato presentato da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente dal respiro internazionale a capo dell’omonima premiazione, punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica, presente in più di 125 paesi con un pubblico di oltre 10,5 milioni di persone.

