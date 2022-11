Calcio, preparazione estiva: l’addio a Moena della Fiorentina

mercoledì, 30 novembre 2022

Moena (Trento) – La Fiorentina lascia Moena (Trento). Dopo 12 anni la formazione gigliata non preparerà più la stagione agonistica 2023-2024 nella località turistica trentina. La decisioone è stata comunicata direttamente dalla Fiorentina, spiegando che non è stato rinnovato l’accordo. Potrebbero esserci contraccolpi sull’economia turistica delle valli di Fassa e Fiemme che nel mese di luglio da 12 anni avevano la presenza della Fiorentina e dei suoi tifosi.

Delle squadre blasonate nel 2023 resterà solo il Napoli a Dimaro (Trento), mentre tra le squadre di serie A il Lecce tornerà all’Alpe Cimbra e il Bologna a Pinzolo.

Sono numerose le formazioni che nel corso degli anni hanno fatto tappa in Trentino: Cremonese, Cagliari, Spal, Parma, Cittadella e Brescia. L’indotto economico per il Trentino è stato valutato nel periodo prepandemia in 10 milioni, a fronte di un investimento pubblico di 5 milioni.