Caduta massi a Pontives, statale della Val Gardena chiusa 10 giorni

martedì, 27 settembre 2022

(Bolzano) – Caduta massi a Pontives, sulla statale Val Gardena che rimarrà chiusa almeno 10 giorni. ­

La caduta di alcuni grossi massi ha provocato l’interruzione della statale 242 dir Chiusa-Ortisei all’altezza di Pontives (Bolzano). Servizio strade al lavoro con il geologo.

La caduta di alcuni grossi massi ha provocato l’interruzione della SS242 dir della Val Gardena (strada statale che collega il casello autostradale di Chiusa a Ortisei) al km 15,200, all’altezza di Pontives. Sul posto è al lavoro il personale del Servizio strade Salto-Sciliar della Provincia di Bolzano, assieme al geologo, per valutare la situazione nel dettaglio. Stando ad una prima stima, la strada potrebbe rimanere chiusa per almeno dieci giorni. La deviazione è in atto lungo la statale 242 Ponte Gardena-Passo Sella.

CONVEGNO SU DISSESTO IDROGEOLOGICO

Dal 28 al 30 settembre 2022, nella Casa della Cultura di La Villa in Val Badia, si terrà un convegno internazionale di geologia che si propone di mettere a confronto le diverse esperienze maturate nell’arco alpino nel campo dei movimenti di versante, del permafrost e dello scioglimento dei ghiacciai in un periodo in cui il cambiamento climatico ha una forte incidenza sui fenomeni atmosferici. Al convegno parteciperanno scienziati che provengono dall’Italia, dall’Austria e dalla Germania.

I tre giorni di meeting in cui geologi e scienziati si confrontano sul monitoraggio dei fenomeni franosi è organizzato dalla Federazione ASITA in collaborazione con la Provincia di Bolzano e i Comuni di Badia, Corvara e La Valle. Il convegno dal titolo “Il ruolo del monitoraggio nella gestione del rischio idrogeologico per la tutela del territorio montano” avrà luogo mercoledì 28 settembre 2022, alle 14,30, Casa della Cultura di La Villa, Strada Colz 75, Val Badia.

I tecnici dell’Ufficio Geologia e prove materiali di Bolzano e dell’Università di Modena tratteranno le principali frane della Val Badia dove i movimenti di versante vengono studiati e monitorati da molti anni proprio per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture. Proprio queste frane e la conformazione geomorfologica del paesaggio che ne consegue sono l’aspetto più caratteristico del paesaggio delle Dolomiti.

Per i cittadini dei Comuni interessati, gli appassionati di montagna e di geologia, la sera del 29 settembre, alle ore 20.30, presso la Casa della Cultura di La Villa, il direttore dell’Ufficio geologia e prove materiali, Volkmar Mair, presenterà una relazione su tema “Origine del paesaggio dolomitico in Val Badia e dei fenomeni naturali come le frane”. L’ingresso è aperto a tutti.