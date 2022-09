Avanza la riqualificazione della area Bersaglio di Costa Volpino

venerdì, 16 settembre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – Interventi di riqualificazione spondale nell’area del Bersaglio a Costa Volpino (Bergamo). Un investimento di 182mila euro. Il presidente dell’Autorità di bacino, Alessio Rinaldi: “ Tempistiche in linea con i progetti stesi per l’anno in corso: presto un nuovo intervento sul canale vicino per migliorare la qualità delle acque sebine”.