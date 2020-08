Il comandante provinciale colonnello Iemma ringrazia i militari della Compagnia di Breno

martedì, 18 agosto 2020

Brescia - Il Comandante Provinciale dei carabinieri di Brescia, colonnello Gabriele Iemma, ha ricevuto i militari della Compagnia di Breno (Brescia) che la notte dello scorso 19 luglio, dopo un prolungato inseguimento durante il quale il conducente di un Audi A3 aveva tentato di sottrarsi al controllo con spericolate manovre e tentando di investire uno dei militari, lo hanno bloccato, tratto in arresto e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il Comandante Provinciale ha voluto ringraziare i militari per la determinazione e la perfetta riuscita dell’intervento, condotto in sicurezza.